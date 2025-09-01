Ferrari-loterij van lokale voetbalvereniging loopt niet zoals gehoopt

Een Ferrari kopen en dan hopen dat mensen de supercar willen winnen.

Het is een gokje. Want jij kan wel denken dat iedereen massaal warmloopt voor het idee, maar als kopers wegblijven zit jij met die Ferrari in je maag. Zo ondervindt voetbalvereniging SV Borger. De Drentse club zette een Ferrari F430 in als hoofdprijs van een loterij, maar de lootjes gaan helemaal niet zo hard.

De actie leek briljant bedacht. Een trouwe supporter van SV Borger kocht een Rosso Corsa Ferrari F430 voor ruim een ton in euro’s. Het idee was om de supercar weg te geven middels een loterij, mensen moeten dan wel een kaartje kopen voor 10 euro. Om de loterij onder de aandacht te brengen, parkeert men de supercar dagelijks pontificaal in het centrum van Borger. Inwoners van het dorp konden niet om de Ferrari heen. De organisatie mikte op de verkoop van 150.000 loten. Dat liep toch anders, daarover bericht de Telegraaf.

De opbrengst van de loterij zou goed moeten zijn voor 1,5 miljoen euro. Maar dan moet je wel alle loten zien te slijten. Met nog een maand te gaan staat de teller echter pas op 35.000. Dat is net genoeg om de Ferrari zelf, de reclame en de bijkomende kosten af te dekken.

Pas nu begint het echte inzamelen voor het doel: een eigen bijdrage van drie ton aan het nieuwe clubgebouw. De gemeente Borger Odoorn gebruikt ook gemeenschapsgeld om bij te dragen aan het gebouw, maar het overgrote deel moet van de club zelf komen. Vandaar die loterij.

Nu moeten we ook zeggen dat de Ferrari niet de meest puntgave F430 ooit is. De voorbumper is niet origineel meer, maar een exemplaar van de 430 Scuderia. Daarnaast zijn de originele velgen vervangen voor aftermarket exemplaren. Overigens hoef je de Ferrari niet in ontvangst te nemen als je de loterij hebt gewonnen. Het alternatief is een netto geldprijs van €75.000

SV Borger hoopt nu op een eindsprint: een run op de lootjes na de zomervakantie. Want de gemeente Borger-Odoorn is duidelijk: die drie ton moet er komen, linksom of rechtsom. Anders moet de club op zoek naar een alternatief.