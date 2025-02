Kia EV3 is nu al een hit in Nederland

De compacte crossover begint het jaar goed, aldus de verkopen van januari 2025.

De best verkochte auto van Nederland in januari 2025 was de Kia EV3. Is daarmee de toon gezet voor het nieuwe jaar? De verwachting was al dat deze crossover in de smaak zou vallen.

De EV6 was immers ook een succesnummer, maar qua prijs voor een kleiner publiek te betalen. Met de komst van de EV3 bedient het merk een bredere groep. Dat werpt meteen zijn vruchten af. De elektrische auto concurreert sterk met de Volvo EX30. De Zweedse Chinees doet het ook nog aardig, maar staat niet bovenaan in de verkopen van januari 2025 in Nederland.

In de eerste maand van het nieuwe jaar werden in totaal 32.804 nieuwe personen­auto’s geregistreerd. Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Het is een daling van 4,6 procent in vergelijking met dezelfde maand in 2024, toen werden er 34.392 personenauto’s geregistreerd.

Van die 32k auto’s waren er 11.157 exemplaren een EV. Een stijging van 28,2 procent. En goed voor een marktaandeel van 34 procent. Het grootste marktaandeel gaat met 45,5 procent naar de hybride auto’s. 14.934 registraties betroffen een hybride. Dat is niet zo heel gek, tegenwoordig zijn veel nieuwe auto’s al standaard een hybride.

Best verkochte modellen

Op één staat de Kia EV3. Maar hoe zit het met de verkopen andere personenauto’s in januari 2025? Het is dubbel feest bij het Koreaanse merk, want de Picanto staat op twee. Voor de Volvo EX30 moeten we naar de vierde plaats kijken.

Kia EV3 (1.757 registraties, 5,4% marktaandeel)

2. Kia Picanto (855 registraties, 2,6% marktaandeel)

3. Peugeot 208 (777 registraties, 2,4% marktaandeel)

4. Volvo EX30 (724 registraties, 2,2% marktaandeel)

5. Volks­wagen Polo (696 registraties, 2,1% marktaandeel)

Daarmee staat Kia op nummer één van best verkochte merken. Gevolgd door Volkswagen en Volvo. Stellantis weet het met geen enkel merken tot de top 5 te schoppen. Wat enigszins opmerkelijk is voor zo’n groot autoconcern met een breed portfolio aan merken.

Best verkochte merken in januari 2025

1. Kia (4.102 registraties, 12,5% marktaandeel)

2. Volks­wagen (2.829 registraties, 8,6% marktaandeel

3. Volvo (2.136 registraties, 6,5% marktaandeel)

4. BMW (2.031 registraties, 6,2% marktaandeel)

5. Hyundai (1.834 registraties, 5,6% marktaandeel)

Qua verkopen stond vorig jaar nog de Tesla Model Y op één. De crossover levert in, logisch met de komst van de facelift. Wellicht dat de verkopen later dit jaar weer toenemen. In de top 5 is het Amerikaanse merk met twee modellen nog altijd goed vertegenwoordigd.

Best verkochte EV-modellen in januari 2025

1. Kia EV3 (1.757 registraties, 15,7% marktaandeel)

2. Volvo EX30 (724 registraties, 6,5% marktaandeel)

3. Volks­wagen ID.3 (523 registraties, 4,7% marktaandeel)

4. Tesla Model Y (482 registraties, 4,3% marktaandeel)

5. Tesla Model 3 (432 registraties, 3,9% marktaandeel)

De verkopen van januari 2025 sluiten we af met het bericht dat diesel doder is dan dood. Dat mag geen verrassing zijn. Het marktaandeel is ienieminie met slechts 0,8 procent. Wil je origineel voor de dag komen? Koop een diesel. Of beter nog: LPG!

Verhouding brandstofsoort in januari 2025

1. Hybride (14.934 registraties, 45,5% marktaandeel)

2. Full EV (11.157 registraties, 34,0% marktaandeel)

3. Benzine (6.388 registraties, 19,5% marktaandeel)

4. Diesel (270 registraties, 0,8% marktaandeel)

5. LPG (55 registraties, 0,2% marktaandeel)