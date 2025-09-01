Blijf weg van van de kleur grijs. Ik herhaal, blijf weg van de kleur grijs

Als een grijze muis je bewegen over de Europese wegen. De kleur grijs op een auto speelt de hoofdrol.

Als het zo bewolkt is als vandaag en je kijkt naar buiten, dan helpt het humeur niet met al die grijze auto’s op de weg. We zijn niet alleen. In heel Europa is het een onverminderd populaire ‘kleur’.

Er zijn toch voldoende alternatieven? Rood dat je bloeddruk omhoog jaagt, blauw dat je doet denken aan de Middellandse Zee, of eventueel groen waarmee iedere autoliefhebber je als smaakvol ziet. Maar nee hoor: de Europese autokoper kiest liever de veilige route. Grijs. Bah.

Europa is kleurloos

Uit cijfers van Jato Dynamics blijkt dat bijna 70 procent van alle nieuwe auto’s in Europa wordt geleverd in een variant van grijs, wit of zwart. De absolute nummer één? Grijs, goed voor 27,3 procent van de markt. Daarna volgt wit (22 procent) en zwart (18 procent).

Pas daarna komt er iets van kleur om de hoek kijken. Blauw doet het nog redelijk met 12,1 procent, rood moet het stellen met 7,4 procent en zilver zakt langzaam weg met 5,4 procent. Groen is eigenlijk nauwelijks zichtbaar met 2,8 procent.

Jammer, maar ik mag niet zeiken. Ondergetekende doet gewoon mee natuurlijk met een zwarte auto. En mijn autogeschiedenis bestaande uit vooral zwarte, grijze en oké een keer een rode auto, laat zien dat ik zeker niet het goede voorbeeld geef.

Fiat 500 en Renault 5 doen het anders

Gelukkig zijn er uitzonderingen. De Fiat 500 bijvoorbeeld. Daar is grijs nauwelijks populair: slechts 2 procent van de nieuwe exemplaren wordt in die kleur besteld. Zwart doet het met 14 procent iets beter, maar opvallend is dat 12 procent geel kiest en nog eens 12 procent goud. Zelfs roze weet een 3 procent aandeel te pakken

Ook de nieuwe Renault 5 lijkt weer wat leven in de brouwerij te brengen. Het is een model dat juist smeekt om in vrolijke tinten rond te rijden. Gelukkig zien we dat effect ook in Nederland. Je komt de elektrische auto geregeld tegen en er is best een flinke groep die het durft om ‘m in het geel te rijden. Tik ‘m aan ouwe!

Hoe zit het aan de binnenkant?

Grijs voert de boventoon aan de buitenkant. Maar hoe zit het vanbinnen? In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk leggen kopers massaal extra geld neer voor leer. Respectievelijk 57 en 53 procent van de klanten betaalt tussen de 500 en 1.000 euro om de stoelen in koeienhuid te wikkelen. Of dat daar nog echt van is. Tegenwoordig is alles vegan en heb je een natte reet omdat nep-leder net zo goed ventileert als een volle trein met gesloten ramen.

In Zuid-Europa ligt dat anders. Daar regeert de stoffen stoel. In Spanje kiest maar liefst 85 procent voor textiel, in Italië en Frankrijk zo’n driekwart van de kopers. Praktisch, betaalbaar en natuurlijk ook koeler tijdens de zomerse hitte daar.

Grijze toekomst?

Feit is dat je met een grijze auto opgaat in de massa. Veilig, neutraal en inwisselbaar. Maar het roept ook de vraag op: waarom zijn we zo bang voor kleur? Misschien dat de kleine stadsautootjes ons weer leren dat een beetje lef best mag. Dus, de volgende keer dat je in de configurator klikt: blijf weg van grijs. Het straatbeeld is u dankbaar.

Foto: Grijze Twingo RS via julian06 op Autoblog Spots