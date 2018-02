5 dingen die opvallen aan de Hyundai Kite

Lekker gek doen is ook niet verboden op Genève.

Dat elk merk zich voorbereid op de Autoshow van Genève is wel duidelijk nu. De beurs heeft een grote aantrekkingskracht voor grote merken om langverwachte primeurs te tonen, maar biedt ook een groot podium voor kleine bedrijven om hun ideeën te laten zien. En sommige creaties zitten er precies tussenin, wel onder de noemer van een groot bedrijf, maar toch een vrij ambitieus project. Zoals deze concept-buggy genaamd Kite. En zoals je kunt zien is hij vrij absurd. Hier vijf dingen die ons opvallen:

1. Het ‘design’

Het ontwerp van de auto komt van Istituto Europeo di Design of Turin, die in 2014 al eens op de proppen kwamen met de PassaCorto Concept, in samenwerking met Hyundai. Leuk idee, al is er bijna vier jaar later geen concreet plan voor uitgekomen. IED doet hetzelfde met de Kite, ook dit is een samenwerking tussen het Turijnse designhuis en European Design Center Hyundai. Of dat bij deze auto ook iets uitmaakt voor de productieplannen valt niet te zeggen, maar reken er maar niet op dat hij voor 2020 op je oprit staat.

2. Het is géén auto

Auto? Tsja, dat is het niet echt. IED noemt het een tweezits buggy, wat inderdaad de inhoud prima dekt. Dit betekent dat de auto wordt gekenmerkt door een simpele lay-out: grote wielen, geen dak, voorruit of deuren en de nadruk ligt op plezier en bruikbaarheid. Eerlijk is eerlijk: die formule lijkt te kloppen. Off-roaden met een Range Rover uitgerust met terreinhulpmiddelen in allerijl is leuk, maar in een simpel wagentje rondcrossen geeft een beter gevoel.

3. Het is wèl een jetski. Right.

Dan het bizarre deel van het verhaal: het bestuurderscompartiment kan loslaten om zo een jetski te creëren. Geniaal: dan kun je op het water gewoon verder. Leuk idee, maar een paar plaatjes om dit te laten zien geeft IED niet mee. Jammer, want hoe ambitieus dan ook: het is een tof idee.

4. De Kite is productierijp. Soort van.

Over de productieplannen is dus weinig duidelijk, maar IED neemt het op zo’n manier serieus dat er logistiek al goed over is nagedacht. Hyundai mag hem in hun assortiment plaatsen, Gruppo Sila levert de versnellingsbakken en Sabelt, bekend van vele raceauto’s, doet de stoelen en gordels. Het lijkt erop dat de buggy zo in de prijslijsten kan. Nou ja, qua ideeën dan.

5. De motor is (vooralsnog) onbekend

Misschien wel het opvallendste: IED deelt niks over de motor of aandrijflijn van de Kite. Gezien het feit dat een dergelijke auto/buggy verre toekomstmuziek is, is het waarschijnlijk dat elektrificatie een rol speelt. Geef toe: bij deze auto denk je niet dat er een grote ronkende V8 voorin ligt, al zou dat hem wel leuker maken. Hoe dan ook, IED neemt een daadwerkelijk model van de Kite mee naar Genève, zodat je de buggy en zijn bizarheid in levende lijve kunt zien. Hopelijk doen ze dan ook even een demonstratie van die jetski-functie.