“Neonazi’s proberen Daimler te infiltreren”

Neonazi's back at it again.

“Neonazi’s proberen te infiltreren in een van Duitsland’s grootste autofabrikanten, Daimler, om zo een belangrijke fabriek te veranderen in een etalage voor hun eigen idealen.” Deze heftige uitspraak werd woensdag gedaan door de ondernemingsraad van de desbetreffende Mercedes-fabriek. Vele Duitse merken hebben een verleden waarin ze hand-in-hand met nazi’s samenwerkten, als je dacht dat de verbinding tussen de Duitse auto-industrie en het neonazisme verleden tijd was, heb je het mis. Gelukkig wordt er anno 2018 waarschijnlijk hard tegen opgetreden.

De neonazi’s zijn afkomstig van verschillende groeperingen en gebruiken een alternatieve vereniging, het ‘Zentrum Automobil’, als basis en wordt geclaimd door de ondernemingsraad die bestaat uit verenigingsleden die overleggen met het management. “De rechtse activiteiten en de verwikkelingen in neonazi-acties en -organisaties plus de daarmee samenhangende publieke berichtgeving veroorzaken aanzienlijke schade aan de vertegenwoordiging van werknemers en vormen daarmee een bedreiging voor ons werk”, zei de ondernemingsraad van de fabriek in Untertuerkheim in Zuid-Duitsland.

In de verklaring wordt niet gespecificeerd om welke groeperingen het gaat, wel worden individuen in de fabriek aangewezen en wordt er gezegd dat dit niet acceptabel is. Eerder deze maand berichtte zuid-Duitse media dat verschillende vertegenwoordigers van Daimler’s hoofdkwartier in Untertuerkheim (waar 19.000 mensen werken) in verband worden gebracht met neonazistische groeperingen en het hebben van xenofobische ideeën.

Dit verslag komt tot uiting op een moment waarop de spanningen rondom extreem-rechtse visies in Duitsland op een hoogtepunt zijn. Het AfD (de partij die zeer rechts en anti-immigratie is) kan namelijk de grootste oppositiepartij in het parlement worden. In een landelijke opiniepeiling bleek het AfD populairder dan de centrem-linke sociaaldemocraten. De komende drie maanden zullen medewerkers van Daimler en Volkswagen nieuwe arbeidsvertegenwoordigers kiezen, management en vakbonden willen uitsluiten dat dit extreem-rechtse medewerkers zijn.

De alternatieve vereniging (die ook wel het ‘Liste Zentrum’ wordt genoemd) werd door werknemers in 2009 gevormd, vier jaar voor de oprichting van het AfD. Media in Stuttgart deelden toen al mee dat sommige leden neonazi’s waren. Daimler meldde woensdag dat ze zich verzetten tegen elke vorm van extreem-rechtse activiteiten binnen het bedrijf en zal de ontwikkelingen nauw volgen. “We verwachten dat elke werknemer tolerant is tijdens het dagelijkse werk en leeft met respect, openheid, hoop en eerlijkheid”.

Ooit produceerde Daimler wapens voor de nazi’s in de tweede wereldoorlog. Ook reed Hitler himself een Mercedes. Dit zorgt ervoor dat dit onderwerp extra gevoelig ligt bij de Mercedes fabrikant. (via: Reuters)