Ook dit merk heeft vanaf nu een eigen dealer

Hij staat in Dubai. Genoeg hints, lijkt me.

Het is stil rond W Motors. Het Libanese merk begon sterk door een aantal jaar geleden een knotsgekke hypercar te showen: de Lykan Hypersport. Hij draagt een prijskaartje van 3.4 miljoen dollar en dat is niet eens te danken aan de prestaties. Oké, de motor is niet de minste: een zescilinder boxer met 750 pk en net geen 1000 Nm die uit de schappen van Ruf komt. Een steengoede motor dus, maar je kunt dat soort prestaties ook bij Ruf zelf krijgen, en nog een flink bedrag terug in je knip steken ook.

Nee, de Lykan benadrukt het feit dat mensen dit soort auto’s verzamelen. Denk aan veel luchtinlaten, vreemde en ruige vouwen in het ontwerp, suicide-vleugeldeuren, een interieur met interface die in een straaljager ook op zijn plek zou staan en niet te vergeten: diamanten in de koplampunits. Ja, echt waar. W Motors is een soort Dubai maar dan vertaald naar auto-vorm. Het is dus geen toeval dat CEO Ralph Debbas het bedrijf tegenwoordig opereert vanuit de befaamde rijke stad. Nu hun volgende project genaamd Fenyr SuperSport het eindstadium nadert, is het tijd om eens aan de marketing te werken. Deel één: een mooie showroom.

En wat voor één. In een kersverse dure ‘winkelwijk’, zo’n beetje tegenover de Burj Khalifa, pronken vanaf nu verschillende modellen van de Lykan en Fenyr in de eerste W Motors dealer ter wereld. Wat opvalt is dat van die zeven Lykans, W Motors er nog een paar niet verkocht heeft en zo in de showroom kan plaatsen. Of het zijn pre-“productie” modellen. Wij kunnen ons echter niet de laatste keer herinneren dat er een Lykan werd verkocht.

Een bijzonder model van de Lykan staat er ook: die rode die ze in Fast and Furious 7 hebben gebruikt. Je weet wel, die ene die door alle drie de Etihad Towers in Abu Dhabi sprong. Voor de sprongen zelf is naar verluid een replica gebruikt, maar er is dus een daadwerkelijk model van de Lykan in de film te zien. Broer Fenyr staat ook met meerdere units in de dealer, ook is er ruimte voor een paar Iconiq’s Seven. Deze luxe shuttlebus wordt onder het Chinese merk Iconiq gezet en daar ook gebouwd, maar het ontwerp komt van W Motors, dus hij mag er bij.

De dealer is al geopend. Ben je dus in Dubai en wil je echt bijzondere auto’s zien, ga er even langs. Kun je het niet vinden, dan moet je even een snelle auto stelen in buurstad Abu Dhabi. Dan krijg je alsnog een Lykan te zien. (via Carscoops)