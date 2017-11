5 redenen om een Alfa Romeo Giulia te leasen

Je sportieve hart wil uiteraard die nieuwe Alfa Romeo Giulia. Je brein vereist echter rationele argumenten. Geen probleem: dit zijn 5 goede redenen om een nieuwe Giulia te leasen.

Reden 1: Design

De Italianen hebben design uitgevonden. Letterlijk, want het woord design komt namelijk van het Latijnse designare, wat ‘aanwijzen’ of ‘iemand iets laten zien’ betekent. De Alfa Romeo Giulia laat de wereld vooral zien dat een zakelijke sedan ook mooie lijnen en proporties kan hebben. De strak gesneden koets brengt de emotie terug in een segment waar dat doorgaans ver te zoeken is. Wij kennen eigenlijk geen tegenstanders van Italiaanse auto’s, dat is bij andere landen nog wel eens anders. De Giulia is dus een zeer representatieve auto waarmee je bij elke klant kunt aankomen. Op de zakelijke markt is dat absoluut een puntje om rekening mee te houden.

Reden 2: Rijeigenschappen

De Giulia ziet er niet alleen sportief uit, maar maakt de belofte ook waar als het op het betere stuurwerk aankomt. De auto staat op het geheel nieuwe Giorgio-onderstel en beschikt net als vele fameuze Alfa’s uit het verleden standaard over achterwielaandrijving. Daarbij is de gewichtsverdeling ook nog eens ideaal. Vijftig procent van het wagengewicht rust op de vooras en vijftig procent op de achteras. Dit zorgt voor een perfecte balans in de auto, waardoor je als bestuurder met maximaal vertrouwen snelle bochten kan tackelen. Met deze auto is het leuk om zo nu en dan van de snelweg af te gaan en wat binnen-weggetjes te pakken, om op deze manier extra te genieten van dat ritje van/naar huis.

Reden 3: Motoren

De Giulia beschikt over verschillende moderne motoren. Kies je voor benzine, dan schuilen er minimaal 200 paarden onder de welgevormde kap. Meer is ook mogelijk, wanneer je kiest voor de Giulia Veloce. Deze variant beschikt standaard over 280 pk en heeft in de basis vierwielaandrijving. De overtreffende trap heet de Giulia Quadrifoglio, met het beroemde klavertje vier op de flank. Met 510 pk laat deze versie al zijn concurrenten in het stof bijten.

Maar ook de lease/veelrijders komen aan hun trekken. Als pionier van de common rail dieselmotor heeft Alfa Romeo immers ook op dit vlak een naam hoog te houden. In de Giulia kan je opteren voor een 2.2-liter grote diesel, die beschikbaar is in verschillende vermogensvarianten uiteenlopend van 136 tot 210 pk. Een Alfa als leaseauto, wie wil dat nou niet?

Reden 4: Veiligheid

Als zakelijke rijder die veel op de weg zit, is veiligheid uiteraard belangrijk. De Alfa Romeo Giulia heeft de maximale score van vijf sterren behaald in de botsproeven van EuroNCAP. Bovendien behaalde de Giulia de hoogste score ooit op het gebied van de bescherming van volwassen inzittenden. Ondanks dit resultaat om trots op te zijn, doet de Giulia er alles aan om deze kwaliteit nooit uit te hoeven spelen. Met behulp van innovatieve veiligheidssystemen als Forward Collision Warning met Autonomous Emergency Braking worden voetgangers bijvoorbeeld herkend en remt de Giulia -indien noodzakelijk- zelfstandig af. Daarnaast zorgt het Integrated Brake System (IBS) voor een spectaculair korte remweg.

Reden 5: Uitrusting

De Alfa Romeo Giulia is standaard voorzien van cruise control, dualzone climate control en het Alfa Infotainment System inclusief 6,5 inch display. Dit display is mooi geïntegreerd in het dasboard zodat het te allen tijde een prettige aanblik vormt. De Giulia Super beschikt verder over 17-inch velgen en gedeeltelijk lederen bekleding. Een geschiktere plaats om naar Nessun Dorma te luisteren is simpelweg niet te vinden. Meer weten? Klik HIER.