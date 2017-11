Oud-staatssecretaris Fred Teeven wordt buschauffeur

Bestuurders, ze blijven besturen.

Voormalig staatssecretaris Fred Teeven van de VVD heeft een aardige carrièreswitch gemaakt. Teeven is sinds anderhalve week actief bij Connexxion. De VVD’er heeft naar eigen zeggen geen zin om lijdzaam te wachten totdat er zich een nieuwe mogelijkheid voordoet en heeft stappen ondernomen om aan het werk te gaan in het openbaar vervoer.

Volgens Connexxion is het geen verknipte versie van vriendjespolitiek en heeft Teeven gewoonweg gesolliciteerd op de baan. Teeven bevindt zich momenteel nog in het opleidingstracject, al kan hij deze een stuk sneller afleggen omdat hij in het bezit is van een grootrijbewijs. Het zou gaan om een parttime functie. Teeven brak het nieuws aan de Telegraaf.

“Ik doe het chauffeurswerk parttime en heb mijn introductiecursus net achter de rug. Ik had al steeds in mijn hoofd internationaal vrachtwagenchauffeur te worden. Maar toen de kans zich voordeed anderhalve dag per week in mijn regio op de bus te zitten, werd ik meteen enthousiast.”

Teeven kwam vooral in 2015 in opspraak door de zogenaamde ‘bonnetjesaffaire’, waaruit bleek dat hij in 2000 als officier van Justitie een deal had gesloten met drugscrimineel Cees H. Dankzij de ‘Teeven-deal’ kwam Fred in het bezit van belangrijke inlichtingen, waarvoor hij de crimineel in ruil een groot deel van zijn drugsgeld liet houden.