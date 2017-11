Nissan maakt details van Nismo Heritage program bekend

Vergeet eBay.

Eerder dit jaar kondigde Nissan aan een speciaal programma op touw te zetten. Het ging hier om het Nismo Heritage program. Eigenaren van een Nissan-youngtimer kunnen met dit programma bij de Japanse autobouwer aankloppen om OEM-onderdelen te kopen. Destijds maakte Nissan bekend dat het programma dit najaar zal worden gelanceerd.

Wel, de lancering is op 1 december en daarom heeft Nissan meer informatie bekendgemaakt over het nieuwe programma. Zoals aangekondigd in april is de R32 Skyline GT-R (1989-1995) de eerste auto die zal worden opgenomen in het programma. Eigenaren van dit voertuig kunnen voortaan bij Nissan aankloppen om originele onderdelen te verkrijgen.

Zo’n 80 onderdelen zijn er voor de R32 Skyline GT-R beschikbaar. Van een simpel embleem of bumper tot een component voor de motor. Na lancering zal het aanbod met onderdelen verder worden uitgebreid. Daarnaast heeft Nissan bekendgemaakt dat de Skyline R33 GT-R en de Skyline R34 GT-R de volgende twee modellen zijn die deel gaan uitmaken van het Nismo Heritage program.

Helaas rept Nissan geen woord over een lancering buiten Japan. Wellicht dat daar later nog verandering in gaat komen. Tot die tijd is er wellicht een import-constructie mogelijk. De Japanse autofabrikant presenteert zondag het Nismo Heritage programma aan het publiek tijdens het Nismo Festival op Fuji Speedway in Shizuoka, Japan.