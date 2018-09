5 redenen waarom de Kia Ceed Sportswagon voor jou is!

Je hebt luxepaarden en werkpaarden. Het liefst heb je een combinatie van die twee, maar die zijn schaars. De Kia Ceed Sportswagon kan echter aanspraak maken op die titel. Het is een zeer geslaagde combinatie tussen stijl en ruimte.

Standaard veel Stijl

De Kia Ceed Sportwagon is ontworpen onder leiding van Peter Schreyer. De speciaal voor Europa bedoelde auto zit inmiddels op de derde generatie. Deze kun je herkennen aan het nieuwe Kia-front met de kenmerkende tiger nose-grille, zij het wat platter dan voorheen. Het geeft de auto een dynamisch en stoer aanzien. Bij de ontwikkeling van de nieuwe Ceed werd er direct rekening mee gehouden dat de auto ook als praktische Sportswagon zou komen. Het design is daardoor een coherent geheel. De strak doorlopende taillelijn en aflopende daklijn geven de Kia Ceed een sportieve uitstraling.

Standaard veel Ruimte

Een mooi ontwerp van een Sportswagon moet natuurlijk wel gepaard gaan met uitstekende praktische eigenschappen en een royale laadruimte. Het is immers de reden om een Sportwagon te kiezen. De Ceed Sportwagon heeft een bagageruimte van 625 liter met achterbank omhoog en maar liefst 1694 liter wanneer de achterbank is neergeklapt. Hiermee is het dus niet alleen de fraaiste stationwagon in zijn klasse is, maar ook de ruimste. Met een wielbasis van 2,65 meter is het ook comfortabel genieten voor de inzittenden op de achterbank.

Standaard veel Luxe

De Kia Ceed is leverbaar in diverse uitvoeringen. In vergelijking met de concurrentie is de Kia bijna altijd luxer en completer uitgerust. De ComfortLine heeft standaard al 6 airbags, stereo, airco, centrale deurvergrendeling, elektrische ramen voor en achter, bluetooth en cruise control. Een stapje hoger op de ladder staat de DynamicLine, die nóg luxer is, met items als dual-zone climate control, navigatiesysteem, DAB-radio, lichtmetalen velgen en parkeersensoren met achteruitrijcamera. Voor wie nog meer uitrusting wenst is er de DynamicPlusLine. Deze beschikt naast de eerder genoemde items ook nog eens over verkeersbordenherkenning, Privacy Glass, stoel- en stuurwielverwarming en elektrische parkeerrem. En voor de bestuurder die opzoek is naar de meest complete uitrusting? Die gaat voor de Kia Ceed ExecutiveLine, die onder andere extra is uitgerust met LED-koplampen, een automatische achterklep, een schuifdak, volledig lederen bekleding, stoelventilatie en voor- en achterbankverwarming.

Standaard veel Power

De Kia Ceed Sportwagon is leverbaar met een drietal motoren. Het gamma begint met de 1.0 T-GDI, een gloednieuwe effici‘nte motor die goed is voor maar liefst 120 pk bij 6.000 tpm en 172 Nm, dat al geleverd wordt vanaf 1.500 toeren. Hierdoor is de Kia Ceed niet alleen erg vlot als het moet, maar ook soepel onder alle omstandigheden. Een stapje hoger staat de 1.4 T-GDI, met 140 pk (bij 6.000 tpm) en maar liefst 242 Nm max koppel. Voor de kilometervreter is er een Ceed met 1.6 CRDi common-rail turbodiesel motor. Deze auto levert niet alleen voldoende vermogen en koppel (115 pk en 280 Nm), maar kent een gemiddeld verbruik van 1 op 25.

5-deurs Hatchback

Uiteraard is de Kia Ceed ook verkrijgbaar als hatchback, die standaard is voorzien van vijf deuren. De vijfdeurs hatchback kenmerkt zich door de sterk aangezette C-stijl die de auto een krachtige uitstraling geeft.

Meer weten? Kijk op kia.nl.