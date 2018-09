De eerste PHEV bestelbus is hier

Goed nieuws: je kan nu nog groener ondernemen.

Op dit moment is de IAA in Frankfurt in volle gang. Niet die van de personenauto’s, maar bedrijfswagens. Zo hebben wij bijvoorbeeld de prijzen van de nieuwe Peugeot Partner voor je, maar ook een heuse primeur: de Ford Transit Custom PHEV. Deze variant van Fords besteller wordt op de IAA in Frankfurt onthuld.

De Transit Custom PHEV heeft twee motoren. Ten eerste de elektromotor. Deze wordt gevoed door een watergekoelde 14 kWh lithium-ion accu. Om te zorgen dat de Transit PHEV dezelfde laadruimte heeft als de reguliere Transit, zijn de motor en de accu onder de laadvloer geplaatst. Het duurt ongeveer 3 uur om de accu vol te laden, met een 240 volts 16/32 ampère aansluiting, althans.

De elektromotor drijft de voorwielen aan. De tweede motor, een drieclinder, fungeert puur als range-extender. Dit betekent minder verliezen in de aandrijflijn en dus meer efficiency. De 1.0 EcoBoost is uiteraard voorzien van een turbo. Hoeveel vermogen deze levert is niet bekend. Wel weet Ford te melden dat de combinatie een actieradius heeft van 500 km. Je kan de motor in drie rijmodi instellen om zo ideaal voor te bereiden op je rit. Met EV Auto kiest de Transit Custom PHEV de ideale aandrijving, met EV Now kies je ervoor om enkel elektrisch te rijden (bijvoorbeeld in een milieuzone) en met EV Later spaart het systeem de accu’s.

Op dit moment wordt er druk getest met de Transit Custom PHEV. Wij zijn vooral erg benieuwd naar hoe de nadelen worden opgevangen. In druk bevolkte gebieden lijkt de Custom PHEV een uitkomst: elektrisch in milieuzones en de dampen die eruit komen zijn van een benzinemotor, niet een diesel. De korte afstanden en lage snelheden zijn ook in het voordeel van de PHEV. Echter, als het gaat om veel snelweg gebruik zijn we benieuwd hoe de Transit Custom PHEV zal houden. Dan heb je een bus met veel luchtweerstand, zware accu’s, een extra elektromotor en een een benzinemotor die het allemaal kan gaan trekken. Gelukkig heeft Ford daar een oplossing voor in de vorm van de Transit Custom met ‘EcoBlue’ diesel, goed voor 185 pk en MHEV-technologie. Hoe snel deze Transit over de Nordschleife dendert, is niet niet bekend. Het record voor busjes is, dat op naam stond van een Transit, onlangs verbroken.