Ferrari bevestigt komst 15 nieuwe modellen vóór 2022

Jawel, ook de gevreesde Ferrari-SUV komt eraan.

Sinds het ietwat onverwachte overlijden van Sergio Marchionne eerder dit jaar, zijn de teugels overgenomen door Louis Carey Camilleri. Het ex-hoofd van Philip Morris heeft de reusachtige taak gekregen de stevige groei van Ferrari de komende jaren door te zetten en het bedrijf nog succesvoller te maken op commercieel niveau. Vandaag heeft Camilleri tijdens een bespreking met de aandeelhouders zijn plannen uiteengezet.

Hieruit hebben we vooral op kunnen maken dat de Italianen allesbehalve stil blijven zitten. In de komende vier jaren moeten er maar liefst 15 nieuwe modellen op de markt komen. Daarmee moet het gamma tegen 2022 flink zijn uitgebreid. Dit biedt ruimte om een groter publiek aan te spreken, en dat is Ferrari dan ook van plan te doen. In 2022 moet niet minder dan 60 procent van haar producten voorzien zijn van een hybride aandrijflijn. Ferrari heeft bevestigd dat deze hybride inderdaad een V6 zal worden en dat de krachtbron momemteel wordt ontwikkeld. Overigens smijt het merk de atmosferische V12 nog niet bij het afval. Integendeel, ze blijven het blok doorontwikkelen.

Het grote aantal modellen dat Ferrari de komende jaren wil introduceren, zullen ze opdelen in vier categorieën: Sport, GT, Special Series en de hypercars. In deze categorieën komen uiteraard ook de huidige modellen terecht.

Ferrari heeft verteld dat er niet direct een opvolger van de LaFerrari aankomt, maar momenteel werken de Italianen wel alvast aan de techniek die in zijn opvolger terecht moet komen. Daarnaast geeft de bevestiging van de hybride V6-motor reden tot speculeren over een eventuele geestelijke opvolger van de legendarische Dino. Hierover hield Ferrari haar mond echter nog gesloten. Wel hebben de Italianen eindelijk bevestigd dat er inderdaad een SUV aan zit te komen. Deze auto, genaamd “Purosangue”, mogen we binnen nu en enkele jaren verwelkomen. Specifieke details over het model houdt Ferrari nog dichtbij de borst.

Tenslotte heeft Camilleri laten weten dat Ferrari de omzet binnen nu en vier jaar wil laten groeien van 3,5 miljard naar 5 miljard euro.

Beeld: CarLifestyle