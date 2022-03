5 Redenen waarom ook jij Yamaha TMAX moet rijden

Yamaha noemt haar TMAX de koning onder de scooters. Het merk verkocht er de afgelopen 20 jaar al meer dan 320.000 van en da’s niet zonder reden.

Yamaha nodigde ons uit in Spanje om met de 2022 Yamaha TMAX te rijden. We vroegen ons af, waarom heeft niet iedereen deze Yamaha in de schuur of garage staan?

Het is misschien wel de sportiefste, meest luxueuze en best uitgeruste motorscooter op de markt die intussen bijna synoniem staat voor maxiscooters. Een motorscooter die laat zien dat JIJ meer mag dan een Piaggio MP3. Maar waarom zou je er eentje moeten willen hebben als jij je Motorrijbewijs hebt?

Hij rijdt zo gemakkelijk

Denk even alle high tech snufjes, luxeprulletjes, de dikke 560cc tweecilinder en de sportieve looks weg. Dan blijft er in de basis gewoon een iets zwaardere, bredere scooter over waarmee het kleinste kind overweg kan. De zadelhoogte van 800mm is niet overdreven en verder is het gewoon aan het gas draaien en lekker vlot sturen. Wie overweg kan met een 50cc scootertje, kan dat in principe ook met een TMAX op voorwaarde dat je even de tijd neemt om te wennen aan de extra snelheid en het gewicht.

Status!?

De Yamaha TMAX is meer dan een manier om van A naar B te geraken zonder in de file te staan. Of dient een Rolex ook gewoon om de tijd af te lezen? Nee, deze scooter groeide uit tot statussymbool en de afwerking is dan ook verzorgd tot in de puntjes.

Met uitzondering van Vespa is er geen scooter waarvoor je meer aftermarket accessoires kan kopen en op dat gebied is de TMAX dus echt wel een verademing t.o.v. de typische grijze woon-werkscootertjes. Toegegeven: in het prijskaartje zit die status wel verrekend. Kies je voor de basisversie dan ben je al 14K kwijt, de Tech Max met elektrisch verstelbaar windscherm, verwarmd zadel, handvatverwarming en aparte kleurstelling kost €16.000. Slik.

Hij is echt snel

Nee echt, een ervaren rijder op een TMAX heeft geen problemen om op bochtige weggetjes sportmotoren bij te houden en in de stad is hij sowieso sneller met z’n vinnige 15” wielen en brede stuuruitslag. Dit ding filtert door de file dat het een lieve lust is, maar trekt verder ook best sportieve stoplichtsprintjes. Over de 46pk en 55Nm ga je uiteraard niet lopen pochen tegen je vriendjes met een M3 of Hayabusa…maar de kans dat ze in gewoon verkeer sneller zijn van A naar B? Onbestaande.

Nooit meer file

Ok, ok. Dit argument gaat op voor alle scooters, maar op een tweewieler sta je dus nooit meer in de file. En betaal je geen parkeergeld. Daartegenover staat wel dat je wanneer je slim bent een regenpakje onder het zadel steekt en dat je je helmet hair weer even in de plooi moet steken bij aankomst. Elk nadeel heb ze voordeel, al kan ik je garanderen dat het voordeel op de TMAX iedere euro waard is. Reken maar uit hoeveel uren je dit jaar al in de file hebt gestaan. (En reken maar dat dit argument sterker wordt hoe verder we in 2022 geraken..)

Luxe

Een superruim zadel voor rijder en passagier, veel opbergplek onder het zadel, een lekker rechtop zithouding…yep, op een TMAX zit je lekker. En dat geldt helemaal voor de Tech Max uitvoering die er nog een verwarmd zadel, verwarmde handgrepen en een elektrisch verstelbaar windscherm bij doet. Enkel nog even een scooterdekentje erbij kopen en je bent helemaal gesteld om ook in winterweer met twee wielen de weg op te gaan. Muziekje op via bluetooth, navigatie aan, en knallen maar.

