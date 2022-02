5 Serie met extra sportief is een dikke BMW

Lekker sporten op deze zondagochtend. Deze 5 Serie met extra sportief pakketje plus een pakketje maakt deze dikkerd sportief. Ofzo.

Wel of geen ‘sportpakket’. Dat is altijd de vraag. Tegenwoordig zijn ze populairder en heter dan ooit, lijkt het wel. In principe is het nog altijd dezelfde auto, maar met een S-Line, AMG-Line, R-Line, F-Sport, GS-Line, GT-Line et cetera heb je de looks van een snellere auto.

Dat niet alleen, vaak heb je dingetjes als sportstoelen, donker hemeltje en nog wat items. Voorheen was JMS specialist voor mensen die wilden dat de vorige eigenaar de optie hadden aangevinkt.

Zij zijn namelijk een van de weinige ‘veredelaars’ die (vrij subtiele) splitters, bumpers, skirts en dergelijke aanbieden voor de niet-sportpakket-modellen.

5 Serie met extra sportief uiterlijk

Dat is perfect als je een keurige 5 Serie van een oude heer (mag ook een vrouw zijn, zolang ‘ie maar oud was) hebt gekocht en ‘m ietsje sportiever wil aankleden. Maar wat als je al een M Sport pakket op je auto hebt? Nou, dan is er goed nieuws.

Deze 5 Serie met extra sportief pakket is namelijk dubbel zo sportief. JMS heet nu namelijk onderdelen in de aanbieding voor de pre-facelift BMW 5 Serie G30 mét M Sportpakket.

Er is een voorspoiler die de auto iets meer ‘diepte’ geeft. Wel zegt JMS erbij dat je nog gewoon over drempels moet kunnen rijden ermee. Aan de achterkant is er een nieuwe diffusor. Standaard kost deze ongeveer 400 euro, maar als je 1.000 euro overmaakt krijg je ‘m in carbon.

Remus

Het probleem van die nogal foute standaard-uitlaten (die platte dingen) op sommige modellen, wordt opgelost met een sportuitlaat van de firma Remus. Hierin zit een klep verwerkt. Zo kun je tijdens snelwegritten de klep dicht houden en genieten van alles rust.

Maar als je aangekomen bent in Rotterdam in een drukke wijk, kun je ‘m aanzetten. Je kan ten slotte het geheel afmaken met een setje dikke wielen in de maat 9×20 (voor) en 10×20 (achter). De bandjes voor zijn 245/35R20 en achter 275/30R20.

Voor een betere wegligging is er en KW Variant 3-schroefset. Als laatste kun je de motor ook aanpakken van deze dikke BMW. In principe kunnen ze allemaal gekieteld worden. Afhankelijk van de gekozen motor is er zo’n 20% winst te behalen.

