Welke blubberdikke 5 Serie moet je eigenlijk hebben?

De keuze is reuze. Dus wat te doen?

De M5. Lange tijd is het antwoord geweest op al je vragen. De M5 was altijd de ideale combinatie tussen prestaties en praktisch gemak. Daarnaast kon je er op een circuit ook mee uit de voeten. Ja, er zijn snellere auto’s (Mercedes AMG), praktischere auto’s (Audi RS6) en circuitwaardigere auto’s. Echter, het was altijd die combinatie van alle disciplines waardoor de M5 een bijzonder geslaagde automobiel was. Dat is eigenlijk nog steeds zo. Dus mocht je voldoende geld hebben, dan kun je gerust naar de BMW dealer lopen en een een M5 kopen.

Maar moet je dat nu wel doen? Ondanks dat de M5 een beest van een auto is, is de auto niet meer zo’n puristisch statement als vroeger. Dus je zou kunnen kijken naar de alternatieven voor een M5. Gek genoeg zijn dat er namelijk veel, heel erg veel. Dan kijken we niet eens naar wat de concurrentie te bieden heeft. Nee, voor vanavond nemen we alleen de 5 Serie onder de loep. Alle blubberdikke uitvoeringen die je kan krijgen bij de dealer of met een beetje hulp van buitenaf. Welke moet je eigenlijk hebben?

BMW M550d xDrive Touring (G31)

Als het gaat om performance-diesels, staat BMW al een tijdje bovenaan. De Beiers weten uitstekend hoe je een potente zelfontbrander maakt. Uiteraard, een 530d is al indrukwekkend en meer dan voldoende, maar BMW biedt maar liefst twee snellere diesels. De 540d biedt een turbootje meer en is verder identiek aan de 530d. De M550d heeft maar liefst vier (4!) turbo’s tot zijn beschikking. Ondanks de naam ’50d’-naam is het ‘gewoon’ een drieliter zes-in-lijn. Wel eentje met 400 pk en 760 Nm. Ook leuk is dat je de M550d als stationwagon kan bestellen. Dit moet wel de ideale wintersportmobiel zijn.

Alpina D5 S Allrad

Als je snel de spec sheets naast elkaar ligt, zou je kunnen denken dat de Alpina D5 en BMW M550d dezelfde auto’s zijn. Het zijn beide zeer snelle BMW 5 series met een dieselmotor, vierwielaandrijving en een automaat. Daar stoppen de overeenkomsten. Qua techniek is de Alpina D5 S iets minder exotisch dan de M550d. Ook hier is de 540d als uitgangspunt genomen, alleen vond Alpina drie turbo’s meer dan voldoende. De Alpina D5 levert met 388 pk twaalf hele paarden minder dan de bovenstaande BMW. Echter, het koppel ligt met 800 Nm wel een stukje hoger. Daarmee accelereert de D5 S van 0-100 km/u in 4,4 seconden naar de 100 km/u. Omdat Alpina niet aan begrenzers doet, kun je doordenderen tot 286 km/u.

BMW M550i xDrive (G30)

Mocht je satansap helemaal niets vinden, maar de M5 net een beetje te veel van het goede, dan kun je opteren voor de M550i. Dat is eigenlijk niet helemaal waar, want dankzij wat WLTP-perikelen is deze specifieke uitvoering tijdelijk niet leverbaar. Maak je geen zorgen, de M550i komt ongetwijfeld terug in de prijslijsten. Welke prijs er vermeld gaat worden, is alleen nog niet duidelijk. Net als de echte M5 krijg je in de M550i een 4.4 liter V8 met twee turbo’s, vierwielaandrijving en een automatische transmissie. De invulling is overigens wel wat anders van die hardware, waarover later meer. Qua specs zit je in principe wel goed: 462 pk en 650 Nm zorgen ervoor dat 0-100 km/u in 4 seconden achter de rug is. Je mag zelf raden op welke snelheid de begrenzer erin komt. Er gaan overigens geruchten dat deze motor helemaal niet meer terugkomt, maar de M550i de motor krijgt van de M850i, dus met 530 pk.

Hamann 550d

Mocht je twijfelen tussen de D5 en M550d, dan kunnen we het heel gemakkelijk maken: kies deze. Normaal gesproken gaat Hamann nét even te ver als het aankomt op uiterlijke wijzigingen. Daardoor worden de auto’s eerder cartoonesk dan fraai. Toegegeven, deze Hamann 550d is nog steeds niet subtiel te noemen, maar het is wel een geslaagd dikke auto, alhoewel meningen daarover kunnen verschillen. Iets met smaak. Wat buiten kijf staat is dat dit een enorm snelle diesel is. Vanaf 4.400 toeren heb je namelijk 470 pk onder je rechtervoet. Het koppel is zo mogelijk nog indrukwekkender: 860 Nm vanaf 2.000 toeren. Exacte prestatie-cijfers ontbreken vooralsnog, maar het zou ons niet verbazen als deze diesel 0-100 in minder dan 4 tellen doet en 300 weet te halen.

AC Schnitzer ACS5 5.0i

Net als Hamann is AC Schnitzer niet de meest subtiele tuner, maar ze leveren beide topkwaliteit. De AC Schnitzer ACS5 5.0i is gebaseerd op de M550i. De naam is een tikkeltje misleidend, want de motor meet 4.4 liter. Dankzij wat technische wijzigingen wisten de paardenfluisteraars in Aken 550 pk en 750 Nm uit de V8 te extraheren. Exacte cijfers qua prestaties heeft AC Schnitzer (nog) niet opgegeven, maar reken erop dat de ACS 5.0i een klap sneller is dan de gewone M550i en net wat langzamer dan de M5. Is dat laatste erg? Nee, natuurlijk niet. De ACS5 heeft namelijk een troef achter de hand, namelijk de vulgair lekkere sound van de V8. Check de rijtest met de ACS5 om het te horen. Ook de prijzen zijn (nog) niet bekend. Het voordeel is dat je de ACS kan maken zoals je wilt: wel de uitlaten, remmen en performance upgrade, maar niet het uiterlijk? Dat kan. Wil je juist die dikke bodykit en vind je de gewone 550i snel genoeg? Dat kan ook.

BMW M5 (F90)

Tussen al dat 5 Serie en M5 geweld zou je haast vergeten dat er natuurlijk ook zoiets is als een gewone BMW M5. De auto ziet er minder heftig uit dan voorheen en de combinatie van vierwielaandrijving, turbo’s plus een automaat moet pijn doen bij de hardcore liefhebber. Echter, dankzij die turbo’s pompt de S63B44T4 er 600 pk uit. Die vierwielaandrijving is gewoon noodzakelijk met dit soort vermogens. Nu kan de M5 volledig gebruik maken van zijn potentieel. 0-100 km/u in 3,4 seconden is gewoon schofterig snel. Dat was nog niet zo lang geleden puur supercar niveau. Echt bizar. Mocht je trouwens een driftje willen neerleggen, dat kan dat nog altijd: je kan de auto 100 procent op achterwielaandrijving instellen.

Alpina B5 Bi-Turbo Touring (G31)

Net als de M5 heeft de B5 van Alpina een 4.4 V8 met 600 pk. Gelijkwaardige auto’s dus, zou je zeggen. Het karakter van de auto’s is wel heel anders. De B5 is veel meer op comfort afgestemd en veel minder op de hooligan uithangen. Bij de B5 is er geen RWD-only mogelijkheid. Ondanks dat de specs op papier gelijk zijn, zijn de motoren wel degelijk verschillend. De Alpina B5 heeft namelijk niet de S63B44T4 onder de kap, maar de N63M30 motor. Dat is in basis dezelfde motor als in de M550i (dat is de N63B44O2), maar dan met wat wijzigingen waarvan de nieuwe Garett turboladers de grootste zijn. De B5 is iets minder giftig en snel dan de M5. De topsnelheid is wel veel hoger. De B5 Bi-Turbo Touring haalt 322 km/u.

BMW M5 Performance (F90)

Mochten alle collega’s nu ineens ook een M5 hebben en wil je net even wat meer hebben, kun je ook de M-Performance catalogus erbij pakken en alle mogelijke accessoires selecteren. Als je dat doet ziet het eindresultaat er zo uit (afbeelding onder). Op een M2 erg leuk, maar op zo’n grote sedan staat het iets misplaatst. Juist daarom is het zo leuk. Uiteraard kun je losgaan op alle mogelijke koolstofvezel onderdelen. Maar dat is een beetje onzin op een auto die twee ton weegt. Belangrijkere hardware zijn het sportievere onderstel, de keramische remmen en de nieuwe sportuitlaat die de V8 beter moet laten klinken.

BMW M5 Competition (F90)

Als je 164.000 (voor opties) aan een M5 hebt stukgeslagen om de dikste en snelste M5 te hebben, is een extra 10 mille niet eens zo heel erg veel. Je betaalt namelijk 9.151 voor het Competition pakket. Daarvoor krijg je 25 pk extra en een straffer onderstel, alsmede iets andere velgen, M-kleurtjes in je gordel, een lading badges en iets andere velgen. Dat klinkt niet echt als een goede deal. Temeer omdat de M5 Competition echt knetterhard afgestemd is, zoals @wouter ondervond in de rijtest met de M5 Competition. In een 911 GT3 RS is dat geen probleem, maar een M5 is in eerste instantie een grote luxe sedan.