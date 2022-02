Schattige Abarth 595 is VEELS te luidruchtig voor EU

De schattige Abarth 595 met de dikke motoren (en uitlaten) zijn veel te luidruchtig voor Europa.

En van de leukere ‘betaalbare’ fun-mobielen is de Abarth 595. De basis van die auto is al een paar jaartjes oud. De eerste exemplaren kwamen al in 2008 op de markt. Anno 2022, na diverse wijzigingen en verbeteringen is het alsnog een pretletter eerste klas.

Juist dat old-school gevoel van zo’n Abarth is de charme. Zo’n Abarth is niet alleen vlot, maar het is voornamelijk de snelheidssensatie ervoor zorgt dat je blijft lachen. En gaat het daar niet om bij autorijden?

Man in regenjas

Maar het lachen is ons nu aan het vergaan, want we hebben vernomen van een man in regenjas dat de leukere modellen de schattige Abarth 595 uit productie gaan.

De bestellingen voor de snelle modellen (F595, Competizione en 695 essesesse Collector’s Edition) moesten vóór 31 januari binnen zijn. Is dat niet gebeurd, dan kan de auto niet meer besteld – en dus geleverd – worden.





De reden is de uitstoot. Niet die van CO2, maar die van geluid. Ja, naast zwarte boxen in je auto, wil de EU volledig George Orwell gaan. Auto’s mogen namelijk niet meer dan 70 dB produceren qua geluid.

Schattige Abarth 595 zonder sportuitlaat

Dit heeft zijn uitwerking op de mogelijke opties. De optionele uitlaten van het type Active Record Monza en Actie Record Monza Sovrappasto zijn niet meer leverbaar.

Dan vraag je je misschien af: wat is er dan nog wél leverbaar? Nou, 2 modellen. De Abarth 595 met 145 pk is gewoon te bestellen, evenals de 595 Turismo met 165 pk. Gelukkig zijn er nog genoeg uitlaatboeren die je graag verder helpen.

In ander nieuws: waarschijnlijk zal de EU binnenkort ook jouw neefje verbieden om speelkaarten tussen de spaken van zijn BMW-fietsje te doen.

