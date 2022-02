Lewis Hamilton maakt LL Cool Jesque comeback

Don’t call it a comeback. De kogel is door de kerk en Lewis Hamilton is terug.

Jaaaa…We maakten ons toch even zorgen om Lewis Hamilton. Na zijn extreem pijnlijke nederlaag in de laatste ronde van de laatste race van vorig seizoen in Abu Dhabi, leek de beste man er even heeeeelemaal doorheen te zitten. Echte kenners wisten natuurlijk dat het de opmaat was naar een herrijzenis van Still I Riseësque proporties. Welnu, die comeback is nu een feit. Althans dat wil zeggen, Lewis Hamilton is in ieder geval weer gesignaleerd op Instagram!

Maar goed ook, want in zijn absentie boekte moederbedrijf Facebook Meta afgelopen week het grootste eendaagse beursverlies ooit in de historie van de wereld. De comeback van Hamilton naar het sociale media platform kan dus geen moment te vroeg komen. Voor zijn hergeboorte plaatst Hamilton een fotootje van zichzelf in de Grand Canyon. De bijgaande tekst is feitelijk juist, to the point en wars van onnodige smiley’s. Deze luidt simpelweg:

I’ve been gone. Now I’m back. Lewis Hamilton, wil het zelf geen comeback noemen

Zoals te zien in de comments onder het bericht, is collega @nicolasr in ieder geval ernstig in zijn nopjes met dit heugelijke nieuws. En dat enthousiasme delen wij allen natuurlijk op de redactie. We willen Max immers wel zien winnen, maar liefst wel nadat hij er eerst even voor heeft moeten knokken.

LH44 heeft inmiddels al ontzettend veel likes te pakken. Hopelijk vervult hem dat van zoveel liefde dat hij er weer een jaartje tegenaan kan. Niet alleen om de gramz te trotseren, maar ook de F1. Toevallig was collega @willeme dit weekend eveneens in de Grand Canyon. Zodoende kon hij de Brit ook om een reactie vragen. Dit was diens respons: