5 Testarossa’s met kogelgaten? Daar moeten we meer over weten!

De Ferrari Testarossa is voor velen een jongensdroom. Zeker voor mannen (m/v/x) van middelbare leeftijd. Die kunnen het zich namelijk nog als de dag van gisteren herinneren dat deze auto in de showroom stond bij Frits Kroymans.

Kwijlend heb ik bij die snoepwinkel staan kijken en ik weet nog goed dat ik een wit exemplaar zag staan. gewoon buiten. Daar heb ik -in mijn herinnering- wel drie dagen naast staan kwijlen.

Want een witte, dat was pas écht vet. Die speelde namelijk een hoofdrol in Miami Vice en dat was een serie die je eigenlijk niet mocht kijken als 7-jarige. Maar natuurlijk deed je dat wel stiekem. Al was het alleen maar voor die Testarossa!

Kortom, je zou kunnen zeggen dat die Testarossa’s het goed doen op tv en het witte doek. En dat is het bruggetje dat ons bij de essentie van dit artikel brengt. Deze zijn namelijk óók bekend van een film.

5 Testarossa’s met kogelgaten

Alhoewel, heel bekend is de film niet waar ze in schitterden. Het was namelijk Infinite waar ze voor gebruikt zijn. En dat is geen film met 5 Testarossa’s met kogelgaten erin, er zit maar 1 zo’n wagen in. Alleen hadden ze er 5 nodig om alle scènes te schieten.

Zo rijdt er in de achtervolgingsscène een Testarossa keihard achteruit. Dat is gedaan met een speciaal gemodificeerde auto, ze hebben de bediening omgedraaid en er achterstevoren weer ingezet.

Als je de motorkappen opendoet, zul je ook geen platte V12 tegenkomen. Die zijn eruit gehaald, maar zitten wel keurig in kratten in een andere ruimte. Het zijn speciale wagentjes, zogezegd.

Jammer dat je ze niet meer kunt kopen, dat heeft Richard Rawlings van Gas Monkey al gedaan. En het filmpje dat hij daarvan online heeft gezet, is de moeite van het kijken meer dan waard.

Hebben we alleen een vraagje; zou jij 5 Testarossa’s met kogelgaten kopen?