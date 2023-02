Testarossa restomod krijgt 600 onopvallende pk’s

Wij willen deze Testarossa restomod met 600 pk!

Eindelijk begint de Ferrari Testarossa een beetje de liefde te krijgen die het model altijd al verdiende. De auto is een beetje een miskend talent. Omdat het apparaat laag, breed en een Ferrari was, dacht iedereen dat het een rauwe supercar zou zijn. Dat was niet helemaal het geval: het is een soort Gran Turismo met een middenmotor.

Nu zien we in dat de 288 GTO en F40 de hardcore racers met een kentekenplaat zijn voor de leukere trackdays, terwijl de Testarossa meer geschikt is voor langere afstanden. Maar mocht je de Testarossa alsnog niet goed genoeg vinden, is er een oplossing voor je. Bij Officine Fiorivanti kun je nu terecht voor een Testarossa restomod (leuk om met een dubbele tong 10 keer achter elkaar te zeggen).

Daar heb je enkele maanden geleden kennis mee kunnen maken. Voor nu hebben ze een sneller model aangekondigd, de TR Alte Prestazioni.

Officine Fiorivanti

Het toffe is, is dat ze bij Officine Fiorivanti heel subtiel te werk zijn gegaan. Bij hun eerste project hebben ze de auto zoals een restomod onzichtbaar gemoderniseerd. Met deze TR Alte Prestazioni hebben de die auto voorzien van flinke upgrades.

Volgens Fiorivanti is er met deze TR Alte Prestazioni een nieuwe klasse ontstaan, namelijk die van de Hyperclassic.

De 4.9 liter V12 (met een blokhoek van 180 graden) is voorzien van nieuwe cilinderkoppen, dry sump-smering en een nieuwe ECU. Samen met nog wat mosificaties aan de motor moet dat zorgen van een vermogen van 600 pk! Ter referentie, standaard had Testarossa 390 stuks (op een goede dag). De ‘gewone’ restomod Testarossa van Fiorivanti levert ongeveer 500 pk.

Modificaties Testarossa restomod

Maar ze hebben niet alleen de motor onder handen genomen. Ook het onderstel krijgt een flinke upgrade. Er zijn nu namelijk elektronische dempers van Ohlins. Ook is er ABS aanwezig, evenals tractiecontrole.

Die laatste kun je in maar lieft 12 standen afstellen, zodat je nog wel een beetje kunt spelen met jet TR Alte Prestazioni Testarossa restomod.

Om de boel weer tot stilstand te krijgen, zijn er Brembo GT3-remmen aanwezig. Een fraai detail zijn de wielen. Deze meten naar keuze 18 of 19 inch. Ondanks dat ze compleet nieuw (en erg licht) zijn, lijken ze qua design exact op de originele wielen.

Prestaties, betere foto’s, prijzen en beschikbaarheid zijn nog niet bekend, maar reken erop dat dit geen goedkoop grapje gaat worden.

Meer lezen? Dit zijn 11 zeer geslaagde restomods!