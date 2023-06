BMW M760e xDrive – rijtest en video

Je zou het bijna vergeten, maar er is dus ook een reguliere versie van de 7-serie. In de rijtest dus de plug-in broer van de BMW i7: de M760e.

Er zijn twee strategieën om een volledig palet aan elektrische auto’s aan te bieden. Je kunt werken met een dedicated elektrisch platform en daar verschillende varianten op bouwen zoals Mercedes-Benz en de Volkswagen Group dat doen. Een alternatief scenario is om van iedere auto zowel een versie met verbrandingsmotor als een volledig elektrische versie te ontwikkelen. Dit is wat BMW doet met de X3 en iX3, i5 en 5-serie, i4 en 4-serie en de i7 en de 7-serie. Het voordeel is dat je wat makkelijker kunnen schuiven tussen productie van de ouderwetste ICE auto’s en de EV’s. Met een dedicated platform zou je makkelijker EV’s moeten kunnen bouwen, maar het gaat BMW voorlopig nog wel goed af.

Overigens zijn de i3 en iX er dan wel weer alleen maar elektrisch (geweest). Mocht je niet meer over de aloude verbrandingsmotor willen lezen, dan verwijs ik je graag door naar de rijtest van de BMW i7.

Ik was een blije PHEV rijder

In de dagen dat de BMW M760e bij ons was voor de rijtest, liep mijn week anders dan gepland. Een vlucht naar Frankfurt werd verschoven naar een nacht eerder, tegelijkertijd werd mijn aanwezigheid bij Mobility Service op prijs gesteld. Hun vestiging in Eelde ligt letterlijk naast de ingang van het vliegveld, maar vanaf daar naar Frankfurt vloog er natuurlijk niets. Op dinsdag reed ik een driehoekje van Rotterdam naar Eelde en daarna door naar Frankfurt.

Totaal royaal meer dan 700 km, gecombineerd met een lange werkdag. Met een EV zijn minimaal één, waarschijnlijk twee en mogelijk drie laadstops nodig. Na 19:00u vertrok ik uit Eelde en reed een regenachtig Duitsland in. De club van 90 zou het in vijf uur klaren, mijn intentie was om iets eerder in bed te liggen in het Hilton op Frankfurt Airport. De regen werkte niet mee (en had ook impact op de range van een EV gehad). Geen hele einde 250 km/u blaffen dus, maar relatief rustig aan met zo’n 180 km/u op de klok. Iets meer dan drie uur later: bestemming 450 km verderop bereikt.

M760e power

Met zo’n typeaanduiding schep je verwachtingen, maar BMW maakt het waar. In het vooronder snort de bekende B58 met een slagvolume van drie liter. In deze vorm schopt de zes-in-lijn met turbo er 380pk/ 520 Nm uit.

De elektrische motor voegt daar nog 197 pk en 450 Nm aan toe. Totale systeemvermogen: 571 pk en het koppel piekt op 800 Nm. Zelfs voor een best zware M760e is dat genoeg voor aansprekende prestaties: naar goed Duits gebruik is de topsnelheid afgeregeld op 250 km/u, de sprint naar de 100 duurt er 4,3s. Op tussensprints is de M760e op de autobahn redelijk geniaal, hoewel de weersomstandigheden maar zelden een snelheid van meer dan 200 km/u toelieten.

In de stad of andere zero-emission zones kan de BMW M760e uit deze rijtest maximaal 80 km volledig elektrisch rijden dankzij de 18.7 kWh grote accu. De maximale snelheid op elektriciteit is 140 km/u.

Wat een briljante reismachine

Voor het echte gooi- en smijtwerk heeft BMW andere producten, maar voor langere reizen door Europa is de 7-serie een extreem fijne klant. De adaptieve luchtvering met actieve rolstabilisatie filtert zo veel weg. Ik zag de overgangen bij viaducten, maar voelen deed ik ze niet. Onwerkelijk goed en dat maakt verschil als je serieus kilometers moet maken.

Dankzij de glibberige koets met een cW waarde van 0,24 is het extreem stil in het interieur. Stoelmassage aan, je favoriete podcastje op de achtergrond (of de nummer twee). De navigatie leidt me om wegwerkzaamheden heen, zodat de gemiddelde snelheid richting de 150 km/u kruipt. Zonder regen was ik daar ruimschoots overheen gegaan en nog uitgeruster aangekomen. Het overige verkeer en het weer zijn de enige zaken waar BMW geen invloed op heeft.

Altijd lang, altijd luxe en veel geks op de optielijst

Naar een korte versie van de 7-serie of i7 zoek je vergeeft, er komt alleen een versie met lange wielbasis. Die is dan 3,21 meter en de totale lengte is maar liefst 5,39 meter. File parkeren is een uitdaging, maar dankzij achterwielbesturing (Integral Active Steering) is de M760e verrassend wendbaar. Met hulp van de Manoeuvre Assistant kan je de 7-serie automatisch laten inparkeren of de route over een smalle oprijlaan aanleren.

Voor de carrosserie maakt BMW gebruik van staal van hoge sterkte, aluminium en CFRP (carbon fiber reinforced plastic). De plug-in hybride M760e is net als de i7 natuurlijk geen lichtgewicht; de weegschaal slaat uit naar 2.425kg.

Binnenin de M760e vergeef je het BMW: overal zijn schermen en je wordt omringt door fantastische materialen. Achterin is het het grootste scherm in een auto te vinden: het BMW Theatre Screen is een 31,3 inch touchscreen met 8K resolutie, die uit het dak klapt. Het is zo groot dat de voorstoelen niet in de achterste stand mogen staan en blokkeert volledig het zicht in de achteruitkijkspiegel.

In de achterportieren zitten kleine 5,5 inch touch panels (BMW Touch Command), waarmee je achterin een lekker plekje voor jezelf kunt creëren. Met het optionele Executive Lounge pakket is de stoel rechts achterin voorzien van een naadloos op de zitting aansluitende steun voor de onderbenen. Uiteraard zijn de achterste zetels net als voorin geventileerd, verwarmd en uitgerust met massagefunctie.

Het stuur is ook verwarmd, net als de armsteunen. Dat is allemaal lekker, maar BMW’s queeste om knoppen te verwijderen is minder geslaagd. Uitgebreid klagen doe ik al in de rijtest van de i7, tijdens ons ommetje met de BMW M760e misten we ze nog steeds.

Elektrisch, diesel of PHEV

BMW laat je qua elektrische versies kiezen uit de 544 pk sterke i7 xDrive60, de nog snellere i7 M70 xDrive met 660 pk. Dieselen kan ook nog steeds: Voor zo’n 130-duizend euro snort er in het vooronder een mild hybride 300 pk en 670 Nm sterke 3.0 diesel. De sprint naar de 100 doet de 740d xDrive in 5,8s en de topsnelheid is 250 km/u.

Naast de M760e heeft BMW ook nog de 750e in de prijslijst: de verbrandingsmotor in de 750e xDrive heeft 313pk/450Nm, het totale vermogen komt dan op 490pk/700Nm. Dat is al meer dan voldoende, maar wie zijn wij om te klagen.

Het wordt de komende tijd spannend: wat willen kopers echt. De subsidies voor elektrische auto’s lijken te verdwijnen, mogelijk moet er ook MRB voor EV’s gaan worden betaald. Het financiële voordeel van de elektrische auto smelt daarmee hard weg, hoewel de kopers in deze klasse hier niet heel hard mee bezig zijn. Hoe fijn ik de i7 ook vond, als ik totaal de vrije keuze had, zou ik altijd voor de M760e gaan. Qua prijs ontloopt het elkaar niet: een kale i7 en M760e kosten allebei 1,5 ton. Na het lekker aanstrepen van de optielijst zijn ze beiden zo’n twee ton.