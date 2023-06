Alonso’s Enzo wordt de duurste ooit

Gooi alle obligaties de deur uit, nu Alonso’s Enzo in de verkoop gaat!

We komen superlatieven tekort vandaag. Na de stoerste Kia aller tijden gaan we door naar de duurste Ferrari Enzo aller tijden. Nu is alles relatief in deze wereld, natuurlijk. De goedkoopste Enzo is nog altijd heel erg duur. Dus kun je nagaan wat de duurste is.

Onze inschatting is dat dat dit exemplaar gaat worden. Het gaat namelijk om de oude auto van Fernando Alonso. De afgelopen 12 jaar is de in handen geweest van de tweevoudig wereldkampioen.

Kilometerstand van Alonso’s Enzo

Is dat een reden waarom Alonso’s Enzo de duurste ooit gaat worden? Nou, het helpt natuurlijk wel. Dankzij Alonso leek Red Bull iets minder oppermachtig dan dat ze daadwerkelijk waren.

Maar dat is niet direct de hoofdreden. Ten eerste is er niet veel meegereden: ongeveer 4.800 km. Nu zijn er heus wel supercars te vinden met nog minder kilometers, maar voor een auto van deze leeftijd is het niet veel.

Het is nummertje 1!

Maar er is nog een reden en dat heeft te maken met de leeftijd. Dit is namelijk de oudste Ferrari Enzo op deze hele planeet, want dit is het allereerste exemplaar dat ze uitleverden. Daarmee is dit een van de meest ‘collectable’ c.q. verzamelwaardige auto’s die er zijn. Zeker voor de mensen die supercarkwartet spelen, zijn de F40, F50, Enzo en LaFerrari de ultieme auto’s.

De verwachting is dat de prijs van deze hele bijzondere Ferrari zal grenzen aan het stratosferische. De consensus is dat de auto zo’n 5.300.000 gaat opbrengen. Dat is nog meer dan deze zilveren met pindakaas interieur, die 4.000.000 moest gaan opbrengen. Alonso’s Enzo wordt op 8 juni geveild, dus snel nog eventjes die aandelen verkopen zodat je mee kunt bieden!

Via: Monaco Car Auctions

