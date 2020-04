Suzuki X-90: de auto van Red Bull dames

Hier reden de dames van het Red Bull promoteam in rond voordat ze in Mini’s stapte.

Zoekend naar een ideale auto voor de Carbage run struikelde ik over de Suzuki X-90. De ‘SUV’ uit 1995. Met een verhoogde bodemvrijheid en vierwielaandrijving mogelijk zou de X-90 in dat vakje kunnen passen. Al kun je de speelse Suzuki in veel meer vakjes stoppen. Een targa bijvoorbeeld, het targadak is afneembaar met twee hendels en kan zo in de kofferbak geplaatst worden. Tijd om eens wat extra goed in de geschiedenis van dit kekke bakkie te duiken.

Uniek maar weinig ruimte

De Suzuki X-90 knipoogde met zijn afneembaar dak naar de Vitara. Hij heet dan ook wel de Vitara X-90. De tweezitter werd geproduceerd van 1995 tot 1997 en het laatste nieuwe exemplaar van de Suzuki X-90 werd in 1999 verkocht. Het mag duidelijk zijn dat Suzuki geen verkoopsucces in handen had. Maar het merk durfde met deze auto wel iets unieks op de markt te zetten. Met de RAV4 Funcruiser als concurrent hadden ze het zwaar, de X-90 heeft namelijk minder ruimte. De tweezitter heeft wat ruimte achter de stoelen en een losse kofferbak waar een thuiskomer in ligt. Mocht je het targadak willen opbergen in de kofferbak blijft er weinig ruimte over.

Suzuki X-90 voor Red Bull

Door zijn platte kofferbak was de X-90 ideaal promotiemateriaal voor het welbekende energiedrankje. De Suzuki X-90 was ooit de basis voor Red Bull’s rijdende reclamevoertuigen. Het ‘blikje’ van 1,5 meter was eenvoudig op de kofferbak te plaatsen. Waar de dames van Red Bull tegenwoordig in een Mini blikjes uitdelen, mochten zij zich vroeger in de X-90 verplaatsen. Camera’s waren in die tijd ook nog van de kwaliteit Raboscanner.

Vierwielaandrijving en 1.6 motor

De Suzuki X-90 was er met achterwielaandrijving en vierwielaandrijving. Bij de introductie kon je alleen bij de 4×4 kiezen voor een automaat. Standaard was het een handbak. Later had je altijd de keuze tussen een handbak met 5 versnellingen of een 4-traps automaat. De aandrijving werd altijd gekoppeld aan een 1.6 vier-in-lijn 16 klepper. De G16A motor is goed voor 97 pk en 132 Nm koppel bij 4.000 toeren.

Luxe uitgerust

Voor zijn tijd is de Suzuki X-90 goed uitgerust. Standaard heeft hij dubbele airbags, ABS, een CD-wisselaar voor zes cd’s -een soort Apple Carplay maar dan anders-, vijfspaaks 15 inch lichtmetalen velgen, een achterspoiler met geïntegreerd remlicht, meegespoten bumpers, elektrisch bedienbare ramen, een toerenteller en heuse kuipstoelen. En dan natuurlijk wel kuipstoelen anno 1995.

Kleuren en verkoop

De Suzuki X-90 is 3,71 meter lang, 1,695 breed, 1,55 hoog en weegt 1.050 kilo. Voor het eerst werd hij getoond op de Tokyo Motor Show in 1993 als concept. Twee jaar later was hij verkrijgbaar in Japan. In Europa startte de verkoop een jaartje later. De X-90 was te krijgen in het Silver Pearl, Miami Blue, Midnight Black Metallic, Lava Red en Oregon Green. Nieuw kostte hij rond de 16.000 euro maar tegenwoordig scoor je voor minder dan 3.000 al een heel gaaf exemplaar.