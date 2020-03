Deze Mercedes A45S AMG heeft 500 Pferde

Want een Mercedes A45S met 500 Pferde is beter dan een A45S met 421 Pferde.

De Mercedes A45S is momenteel de onbetwiste koning der hete hatchbacks. De specificaties zijn dan ook bizar te noemen. Nog niet zo heel lang geleden was je een hele piet met een dikke 200 pk in een C-segmenter. Een A45S heeft met 421 pk inmiddels gewoon meer dan het dubbele onder de kap. Er hangt ook wel een prijskaartje aan overigens, zeker in Nederland. Met een optie of twee erop doorbreekt de A45S zomaar de magische grens van de euroton. Yikes…

Denk overigens niet dat je daarvoor een bulderende V8 krijgt of een smeuïge zes-in-lijn, want er huizen niet meer dan vier pitten achter de ster op de grille. Tsja, wat moeten we daarvan vinden. Het past nou eenmaal bij het tijdsbeeld. Tevens laat het zien wat er tegenwoordig mogelijk is als je zo’n huis-tuin-en-keuken blokkie een dosis anabolen geeft. Oké, oké, ruim dertig jaar geleden haalde men ook al dit soort vermogens uit vierpitters voor bijvoorbeeld groep B rallykanonnen. Maar toen stond er na elke proef een team klaar om de zaak weer op te kalefateren. Dit AMG-blokkie moet er in principe een paar 100.000 kilometer tegenaan kunnen met wat 159-rijder @willeme zou omschrijven als ‘regulier onderhoud’.

Het bizarre is dus ook dat Mercedes volgens tuners ‘nog wel wat marge’ op de tafel heeft laten liggen. Zo heeft RaceChip kans gezien ondanks de restricties nog wat meer anabolen te bestellen it China. Het eindresultaat is een nieuw chippie voor de verse A45S. De oude A45 tilden ze al naar 471 pk, de nieuwe gaat naar de magische 500 pk. Word jij heet van deze hete hatch?