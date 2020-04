Novitec Huracán EVO heeft de looks van een Performante

De Novitec Lamborghini Huracán EVO brengt het V10-model naar een volgend niveau.

Als je nu met flappen zwaait naar Lamborghini kun je onder andere een Huracán EVO of een Huracán EVO Spyder bestellen. Oneerbiedig gezegd is het een Performante zonder alle aerodynamische poeha. Officieel is het de facelift van de Huracán. Naast de gewijzigde bumpers is ook het interieur destijds gemoderniseerd.

Wil je zo’n Huracán EVO gevleugelde ambities geven dan kun je vanaf heden bij Novitec aankloppen. De Duitse tuner heeft een pretpakket bedacht voor de Italiaanse supercar. We beginnen voor het gemak bij de velgen. Deze zijn van Vossen en meten 20- en 21-inch groot. Het volgende wat opvalt is de achtervleugel. Dit moet uiteraard voor verbeterde aerodynamica zorgen als je een rotonde neemt. Alle gekheid op een stokje: Novitec heeft deze spoiler wel degelijk in een windtunnel getest.

Verder heeft Novitec de Huracán EVO van aangepaste veren voorzien. De supercar staat daardoor 35 mm dichter naar de grond. Zeker noemenswaardig is de geïnstalleerde Novitec Race-uitlaat. Alsof de Lamborghini al niet luid genoeg was.

Diverse Novitec-logo’s zijn te vinden op de sierstukken van de uitlaat en op de V10. Zo kun je aan je vrienden laten zien dat jij niet zomaar een Lamborghini Huracán EVO hebt.

Aan het vermogen heeft Novitec niet gezeten. De Italiaan is standaard goed voor 640 pk en 600 Nm koppel uit zijn atmosferische 5.2 tiencilinder. Begrijpelijk dat ze dat bij Novitec wel prima vonden.