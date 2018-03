6 dingen die je moet weten voor je naar de Nürburgring gaat

Het nieuwe seizoen staat voor de deur!

Het is nog even wachten op zachte temperaturen, maar we zijn toch écht halverwege maart. Dit betekent dat de Nürburgring Nordschleife weer opengaat voor touristfahren! Je kan tegen betaling zelf een rondje rijden op de prachtige Nordschleife of het Nurburgring GP circuit. Een bezoekje aan de Nürburgring vergt planning. Zeker als je daar de nodige activiteiten wil gaan ondernemen. Deze maand is de ‘Ring al een keertje toegankelijk geweest voor toeristenverkeer, maar het ‘seizoen’ gaat pas echt van start in het paasweekend.

1. Plan de route naar Nürburg en de omgeving goed.

Navigatie invoeren en gaan? Ja prima, maar een beetje extra voorbereiding kan geen kwaad. Zoek bijvoorbeeld van tevoren uit waar je ongelimiteerd hard mag rijden, mocht je dit van plan zijn. Er zijn voldoende lappen snelwegen waar een snelheidslimiet van 130 km/u geldt. Je wil niet gepakt worden als je met 200 richting Nürburg afzakt. Check ook eventuele werkzaamheden onderweg. Het blijft natuurlijk Duitsland.

2. Tank niet bij Tankstelle Döttinger Höhe (als je geld wil besparen)

Het populaire tankstation Döttinger Höhe tref je pal naast de Nordschleife. Omdat de locatie zo gunstig is zijn de prijzen ook iets hoger. Kan het je niets interesseren, gooi dan vooral je bolide hier vol. Wil je toch wat geld besparen, dan loont het om in de omgeving te zoeken naar een ander tankstation. Google Maps is je vriend. Je Nederlandse internetbundel kun je gewoon gebruiken in Duitsland.



Foto: @rynnus via Autojunk

3. Denk drie keer na en dan nog een keer

Al die benzinedampen en geluiden kunnen je beïnvloeden. Zal ik dan ook een rondje gaan? Denk hier echter goed over na als je nog niet eerder over de Nordschleife hebt gereden. Je kent alle video’s van het internet en het kan je serieus geld kosten mochten dingen verkeerd aflopen. Overweeg bijvoorbeeld de Nurburgring GP als alternatief. Ook hier kan je (niet altijd!) als toerist rijden. Je kunt onder meer bij het eerder genoemde tankstation Döttinger Höhe een toegangsticket kopen. Doordeweeks kost een rondje Nordschleife 25 euro. In het weekend ben je 30 euro kwijt. Het Grand Prix-gedeelte kost 29 euro voor 15 minuten. Een seizoenskaart kost je 1.900 euro. Een helm is voor automobilisten niet verplicht, maar wel aan te raden. Het is mogelijk om met je eigen auto de baan te betreden of je huurt een auto bij één van de vele verhuurbedrijven.

4. Google Maps is je vriend

De Nordschleife is 20,8 kilometer lang. “Even langs de baan staan” is er dus niet bij zonder wat uitzoekerij. Het vergt een stukje voorbereiding. Gelukkig helpt Google Maps je een stuk op weg. Via DEZE link zie je een aantal punten waar je moet zijn om een gaaf uitzicht te hebben.



Fotocredit: @remi1104 via Autojunk

5. Check de data goed

Via de site van de Nürburgring kun je de openingstijden bekijken. Doe dit consequent en ook op de dag van vertrek. De organisatie kan om wat voor reden dan ook de boel sluiten. Bijvoorbeeld vanwege de weersomstandigheden of een heftig ongeluk. Voorkom een teleurstelling en hou het in de gaten.

6. Lees en respecteer de regels

Jij als bezoeker van de Nürburgring bent een gast. Waardeer de gastvrijheid van de organisatie en het feit dat je mag rijden op dit legendarische stukje asfalt. Lees voor vertrek dan ook de regels door en hou je hieraan. Niet alleen op het circuit, maar ook daaromheen. Niemand wordt blij van lege zakken chips of flesjes bier langs de baan.

Topicfoto: AB-lezer doet de ‘Ring met zijn R8 via Autojunk