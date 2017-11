Mega-crash op de Nürburgring pakt 14 auto’s

Wederom een reden om de Groene Hel met respect te behandelen.

Afgelopen weekend is er tijdens de Touristenfahrten op de Nürburgring een enorm ongeluk gebeurd waarbij 14 auto’s betrokken waren. De crash schijnt veroorzaakt te zijn door een gesprongen koelvloeistof slang van een Porsche 911 GT3 RS. Omdat de crash plaatsvond bij Hatzenbach, een bochtig en onoverzichtelijk gedeelte aan het begin van het circuit, was de gladde plek lastig te vermijden.

Het overgrote deel wist er met wat kleerscheuren vanaf te komen, al zat een van de betrokkenen dusdanig in de penarie dat hij door de brandweer uit zijn Audi geknipt moest worden. De zwaargewonde bestuurder van de wagen moest vervolgens per traumahelikopter naar een lokaal ziekenhuis worden gevlogen om zo snel mogelijk behandeld te worden. Naast deze man waren er nog vier andere gewonden, waarvan er gelukkig maar één zwaargewond was.

Hoewel nog niet officieel is vermeld hoe het ongeluk zich nu precies heeft kunnen ontwikkelen tot deze grootte, melden ooggetuigen dat de official die op het desbetreffende stuk had moeten staan zwaaien afwezig was. Het ongeluk gebeurde namelijk in de slotminuten van de dag, waardoor het best mogelijk kan zijn dat de official alvast naar huis was en er niemand stond om een gele vlag te tonen. Je hoeft geen raketgeleerde te zijn om te zien dat dit, zeker op een baan als de Nordschleife, levensgevaarlijk is.

Als de betrokken coureurs een beetje zijn bijgekomen, mogen ze zich opmaken voor een een duur grapje.