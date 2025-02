6 nieuwe Ferrari’s in 2025, waaronder elektrisch model

De eerste volledig elektrische Ferrari is onderweg in 2025 en maakt deel uit van 6 nieuwe modellen.

Na een dikke winst in de pocket met mooie resultaten van 2024 nemen ze bij Ferrari geen pauze om op adem te komen. Integendeel, de fabriek draait op volle toeren. Daar kunnen ze in Turijn jaloers op zijn. Waar Fiat meerdere keren de productie moest staken van de 500, zijn de orderboeken van Ferrari voor de komende jaren gevuld.

Toch een interessante wereld waar we in leven. Een burgerlijk autootje als de elektrische Fiat 500 verkoopt voor geen meter, terwijl peperdure Ferrari’s als warme broodjes over de toonbank vliegen. Wie is hier nou het volumemerk?

Wie nu een order plaatst voor een gloednieuwe Ferrari moet minstens twee jaar wachten op de auto. Het is ook een verklaring waarom zeer jong gebruikte auto’s met een maagdelijke kilometerstand voor abnormale prijzen worden aangeboden door handelaren. Twee jaar geduld afkopen komt met een prijs.

6 nieuwe Ferrari’s in 2025

Het modellengamma krijgt de nodige uitbreiding dit jaar. Ferrari is van plan dit jaar zes nieuwe modellen uit te brengen. Het belangrijkste model staat voor 9 oktober op de planning. Dat is de datum dat het merk de allereerste elektrische Ferrari aan de wereld gaat tonen. Geen hybride, maar een volledig elektrische auto.

Waar een merk als Aston Martin de komende vijf jaar niet aan de EV gaat, durft Ferrari de gok wel te nemen. Elektrische supercars zijn nu niet bepaald in trek. De Italianen denken het tij te kunnen keren met hun eigen product. Dat logo op de kap doet natuurlijk een hoop, dus we gaan het zien.

Dat is één nieuwe auto. Nog vijf te gaan. De Purosangue krijgt mogelijk een nieuwe variant, mogelijk met een achtcilinder of een PHEV aandrijflijn. Met de SF90 XX zit de familielijn er voor dat model op. De verwachting is dat de opvolger van de SF90 dit jaar onderdeel uitmaakt van de 6 nieuwe Ferrari’s in 2025. Ook een hardcore model op basis van de 296 zal dit jaar zijn debuut beleven. En misschien dat Ferrari een opvolger gaat laten zien van de Roma?

Tel er nog een speciaaltje bij op, die doen het altijd goed. Voor je het weet zit je op die 6 nieuwe Ferrari’s in 2025. Voor al die auto’s gaat gelden dat leveringen niet voor 2027 zullen plaatsvinden want: orderboeken zo dik als een gevulde koek van je oma.