Verzin alvast een naam voor de aankomende Ferrari 296 ‘VS’

Waar Ferrari de volgende naam op baseert blijft een raadsel, dus verzin iets leuks voor de aankomende Ferrari 296 ‘VS’ (interne naam) en je kan er wel eens dichtbij zitten.

Ferrari blijft een heerlijk eigenwijs en ietwat mythisch merk. Bovendien zijn ze erg goed in zaken onder de pet houden. Achter de schermen wordt er keihard gewerkt aan de auto van morgen, maar tot die tijd moet je je lekker vermaken met wat er momenteel wordt aangeboden.

Voortijdige info

Zo lekt er wel eens wat, maar vaak één dag van tevoren. Voor de rest zijn het allemaal kleine puzzelstukjes die later pas op hun plek vallen. Er is nu wat eerste informatie over een aankomende versie van de Ferrari 296 ‘VS’, wat staat voor Versione Speciale. Nu niet (net als ondergetekende een tijd geleden) de denkfout maken dat hierbij dat de officiële naam voor de hete 296 wordt, want het is Italiaans voor ‘speciale versie’ en is altijd de interne naam voor de versie boven het standaardmodel.

Namen

Dus zeg maar de Challenge Stradale voor de 360, de Scuderia voor de F430, de Speciale voor de 458, de Pista voor de 488 en de XX Stradale voor de SF90. Daarnaast bijvoorbeeld ook nog de GTO voor de 599, de TDF voor de F12 en de Competizione voor de 812. Het valt je wellicht op dat we nu de meest recente acht ‘VS’en’ hebben benoemd en ook al zit er her en der iets van overlap (Stradale bijvoorbeeld), Ferrari komt altijd weer met iets unieks.

Vandaar dat je Ferrari misschien wel kan helpen met een naam verzinnen voor de 296 VS, mochten ze die nog niet hebben. Dat is nog even gissen. Wel hebben we iets meer details over de aankomende super-versie van de 296, tenminste, als we een gebruiker van FerrariChat mogen geloven. Neem alles dus met een korreltje zout.

Mini-F80

Aangezien de 296 GTB nu hetzelfde blok heeft als de F80, gaat Ferrari details van de huidige hypercar integreren in de 296 VS. Dezelfde velgen, eenzelfde heftige spoiler qua design, meer uitgesproken diffusor en uitlaten, minder gewicht, meer pk en natuurlijk nog steeds hybride. Concreter dan dat wordt het tot dusver nog niet.

Piloti

Er keert een speciale versie terug voor de, eh, speciale versie. Ook de Ferrari 296 VS krijgt namelijk een ‘Piloti’-versie. Ferrari bracht een 488 Pista uit als Piloti in 2018, uitgedost in een livery die lijkt op de race-winnende GT-versie van de 488 van des tijds. Met de 296, waar Ferrari middels de GT3 en LM-versie ook goede zaken mee doet, gaat dit trucje herhaald worden. De Piloti-versie is exclusief voor coureurs van het merk. Sowieso Charles Leclerc en Lewis Hamilton dus, maar ook alle coureurs die de 296-raceversies besturen en natuurlijk de 499P voor de FIA WEC. Er zijn dus niet zo veel Piloti’s te verdelen van de 296 VS.

Op 29 april 2025 krijgen we de Ferrari 296 VS, dan met officiële naam, te zien. De Piloti-versie zal debuteren tijdens het weekend waarin de 24 uur van Le Mans wordt verreden.