Acht keer te hard? In België ben je dan je rijbewijs kwijt

België krijgt een nieuw systeem waardoor verkeersovertreders die in de herhaling vallen sneller het rijbewijs kunnen verliezen.

Hoera voor de Belgen, ze hebben eindelijk een nieuwe federale regering. Deze regering heeft natuurlijk tal van plannen. Belgische automobilisten die vaak snelheidsovertredingen begaan moeten oppassen.

Rijbewijs kwijt in België

Er is namelijk een nieuw systeem in de maak. Wie in een tijdbestek van drie jaar maar liefst acht keer is betrapt op het begaan van een snelheidsovertreding moet naar de politierechter. Ook zal het rijbewijs worden ingevorderd. Het systeem maakt onderdeel uit van het regeerakkoord van de nieuwe federale regering.

Het gaat hier om acht snelheidsovertredingen met een snelheid van 20 km/u te hard of meer in de bebouwde kom. Overtredingen van 40 km/u te hard op de snelweg tellen ook mee. Dat zijn behoorlijke vergrijpen. Als je daarvoor acht keer in drie jaar gepakt wordt heb je het er ook wel naar gemaakt.

Dat niet alleen. Ook automobilisten die drie keer gepakt worden met een smartphone in de hand tijdens het rijden moeten zich melden bij de politierechter. Twee keer betrapt door oom agent met te veel alcohol op? Naar de politierechter! Vijf keer te hard gereden én een keer gepakt met je smartphone in de hand of te veel alcohol in je bloed? Politierechter!

Het is eigenlijk een verkapt puntensysteem, maar de Belgische regering wil dit niet zo noemen. Al decennia is het onderwerp van een puntensysteem gevoelig bij onze buren. Net als rekening rijden hier, babbelen ze er al tientallen jaren over. Maar de nieuwe regering gaat dan eindelijk stappen ondernemen om een dergelijk systeem in te voeren.

Een streng systeem, maar aan de andere kant ben je ook wel een bonte automobilist als je in drie jaar tijd zo vaak in aanraking komt met de politie. Een andere maatregel die deel uitmaakt van het regeerakkoord is een automatisch alcoholslot. Wie twee keer in drie jaar met te veel alcohol op wordt gesnapt krijgt er eentje. Pas maar op Tom.

Foto via Autoblog Spots, credit @biertjuh