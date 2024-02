Tesla Model Y facelift niet overal verkrijgbaar

Tesla kijkt apart per markt waar de Model Y facelift wordt gelanceerd.

Na de opfrisbeurt voor de Model 3 in 2023 kijken Tesla-fans en leaserijdend Nederland halsreikend uit naar de komst van de Model Y facelift dit jaar. De verwachting is dat de elektrische auto dezelfde upgrades krijgt als de Model 3.

Nieuwe koplampen, achterlichten, een opgefrist interieur. De Model 3 is goed opgeknapt van de update, dus laat maar komen voor de Model Y! Nu hoef jij je geen. zorgen te maken over Nederland. De verwachting is dat wij gewoon dit jaar de Tesla Model Y facelift kunnen verwachten. Maar dat is niet overal zo.

Geen Tesla Model Y facelift voor China in 2024

China, toch ook wel een belangrijke markt voor het merk, krijgt dit jaar niet de facelift van de elektrische crossover. Volgens CarNewsChina, die zich weer beroept op een lokale bron in China. In plaats daarvan kiest het merk voor een andere strategie in het Aziatische land. Namelijk het bestaande model met korting aanbieden.

Nu strooit het Amerikaanse automerk wel vaker met kortingen op de modellen. Deze strategie kun je zien als een soort uitverkoop. Uiteindelijk komt de facelift ook wel naar China, echter pas later in vergelijking met de rest van de wereld. De Chinezen moeten het nog even doen met de oude Model Y en daar staat een lagere aanschafprijs tegenover.

Het is niet uitgesloten dat ook hier in Europa nog wat prijsverlagingen komen voor de oude Model Y. De vraag is of je een oude Tesla Model Y met korting verkiest boven de straks aangekondigde facelift met een pittiger prijskaartje.

Prijsverlaging Model Y in Verenigde Staten

Dat gezegd hebbende. Elon Musk heeft bekendgemaakt dat de Model Y met een korting van 1.000 dollar wordt aangeboden in de Verenigde Staten. Dit zou echter een tijdelijke aanbieding zijn tot het einde van februari. Op X zegt Musk dat mensen niet graag een nieuwe auto kopen in de wintermaanden, de korting moet een duwtje in de rug zijn. In de VS begint een Model Y nu bij 42.990 dollar.