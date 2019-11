6 Pagani’s namen deze week dit treinstation over

Onderweg naar school of werk even genieten van deze prachtige Italiaanse auto's.

Op tamelijk eenvoudig wijze toch de nodige aandacht krijgen. Hoe je dat doet? Ga naar een plek waar veel mensen dagelijks komen en de aandacht komt vanzelf. Pagani heeft op toffe wijze een actie bedacht zodat duizenden mensen, die waarschijnlijk nog nooit van het merk hebben gehoord, kennis konden maken met de auto’s.

Het zal niet bepaald de doelgroep geweest zijn. Pagani staat deze week met 6 auto’s in het Grand Central Terminal gebouw in hartje New York City. Het grote treinstation heeft dagelijks met 750.000 reizigers te maken. Dat zijn meer bezoekers dan een gemiddelde autobeurs. Een groot deel van de gebruikers van het OV zullen niet de miljoenen hebben om een Pagani te kunnen kopen, maar toch koos het merk deze plek uit om een aantal modellen tentoon te stellen.

Horacio Pagani heeft deze locatie uitgekozen om het verhaal van zijn Pagani te vertellen. Er is een stand genaamd ‘Pagani. The Story of a Dream’ waar ge├»nteresseerden meer te weten kunnen komen over de Italiaanse autobouwer. De tentoongestelde auto’s zijn de Zonda’s R, F, Cinque, HP Barchetta en de allereerste Zonda productieauto. De zesde auto betreft een Huayra Roadster BC.

Vandaag is de laatste dag dat New Yorkers de auto’s in het treinstation kunnen zien. Horacio hoopt dat zijn actie een inspiratie mag zijn voor de inwoners en bezoekers van de Amerikaanse stad. “I hope New York City residents and visitors passing through will enjoy seeing my work and learning about how the commitment to sacrifice, hard work, and passion can help anyone realize their own dream.”, aldus de Argentijn.