Hoera, de stille band is hier!

Het zijn van die dingen dat je denkt: had ik het zelf maar bedacht.

De autowereld is hard aan het veranderen. Naast het feit dat de auto zuiniger en schoner wordt, zijn er nog meer facetten waarop een auto erop vooruit gaat. Denk aan toegenomen comfort aan boord. Je rijdt in een auto met een (elektro) motor die veel minder hard hoorbaar zijn werk doet. Ergo: er is meer rust aan boord.

Maar als dat geluid ineens wegvalt, zijn er andere geluiden die ineens opvallen. Denk bijvoorbeeld aan het geluid van de rijwind. Een andere geluid dat je kunt horen in het interieur is het afrol geluid van de banden. Sterker nog, het is het geluid wat je niet alleen ín de auto hoort, maar ook náást de auto. Ga langs de snelweg staan en je zult gezoem horen. Dat monotone geluid komt niet van de motor, maar van de banden. Comfort is niet alleen vering en lekkere stoelen: banden spelen dus een enorme rol. Vooral het afrolgeluid en dat wordt alleen maar belangrijker als de auto zelf stiller wordt.

Het scheelt een beetje per auto hoeveel bandengeluid er in de cabine komt. Een kleine stadsauto is minder goed geïsoleerd dan een dikke limousine. Wel blijft het feit dat de wielkasten niet alleen, eh, wielkasten zijn, maar dat ze ook daadwerkelijk fungeren als klankkasten. Ook al rijd je in een hele stille auto, dan nog zal er veel bandengeluid te horen zijn. Het is alleen iets waar je niet direct bij stilstaat.

Maar vergeet dus niet dat het wel degelijk een rol speelt. Bij 100 km/u is het geluid echt aanwezig. Een gemiddelde autoband produceert dan zo’n 70 tot 75 dB aan geluid. Nu kun je daar wel het een en ander aan doen. Veel audioliefhebbers pakken de deuren aan, die door hun holle vorm eveneens fungeren als klankkasten. Maar dan heb je qua isolatie wel de enigszins betaalbare en uitvoerbare methodes behandeld.

Wat kun je nog meer doen om meer rust aan boord te krijgen? Simpel: monteer andere banden. Een autoband is zwart en rond. Zeker met de komst van het internet ga je naar een willekeurige discounter, je vult je benodigde bandenmaat in en daar zijn al je opties. Selecteren op prijs van laag naar hoog en je hebt een je nieuwe band gevonden.

Er worden vaak drie dingen gecommuniceerd met de klant: brandstofverbruik, grip in regen en het geluidsniveau. De eerste twee spreken voor zich zelf, voor nu concentreren wij ons op het geluidsniveau.

Een gedeelte van het geluidsniveau wordt namelijk geproduceerd door de zogenaamde ‘resonerende holte’. Dit geluid wordt veroorzaakt door de lucht ín de band. Dit geluid is ook hoorbaar in het interieur van je auto. Hier valt dus wat te winnen. Als je de resonanties ín de band kunt aanpakken, heb je minder geluid in de auto, precies wat je wil. De premium bandenfabrikant Goodyear heeft er een oplossing voor.

Deze wordt heel treffend SoundComfort genoemd en zorgt voor daadwerkelijk een stillere cabine. De ‘SoundComfort’ band heeft namelijk een speciale voorziening. Het is een soort schuimlaag van polyurethaan die in de band zit verwerkt. Deze schuimlaag fungeert als een isolatielaag en zorgt voor een stillere auto. De wervelingen in de band worden nu opgevangen en gedempt door deze laag. Het resultaat is dat er minder resonanties zijn. Minder resonanties betekent minder bijgeluiden vanuit de banden.

Nu horen wij u afvragen: “heeft dit dan ook echt effect, of kunnen alleen honden en kleuters het verschil horen?”. Je kunt het verschil heel goed zelf horen, want het scheelt ongeveer de helft aan geluidsproductie. Een Goodyear SoundComfort band is namelijk 50 procent stiller dan een vergelijkbare band zonder de SoundComfort voorziening. Het kan zorgen voor een verlaging van de geluidsproductie van maar liefst 4 decibel. Voor de context, 3 decibel is een verdubbeling van de geluidsproductie.

Zijn er dan ook nadelen aan de schuimlaag in de Goodyear SoundComfort banden, horen wij u vragen. Nee, eigenlijk niet. Het schuim is namelijk zo licht, dat het effect op het onafgeveerd gewicht verwaarloosbaar is. Het is niet zo dat je voelt dat er iets in je banden zit. Je hoort het alleen maar. Of beter gezegd: je hoort het niet!

De Goodyear SoundComfort banden zijn als eerste geïntroduceerd als zomerbanden, maar nu we in oktober zijn, wil je je wel gaan voorbereiden op de het koude seizoen. Gelukkig heeft GoodYear nu ook een complete collectie aan SoundComfort winterbanden. Ze zijn leverbaar in vele maten van 215/55 R16 tot 275/45 R20.