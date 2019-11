Krankzinnig krachtige 911 te koop in Nederland

Mag het een onsje meer zijn?

Een tijdje geleden kwam waarde collega @willeme met een dikke 911 op de proppen. Je zou het misschien niet zeggen vanaf de buitenkant, maar die had meer dan 600 pk! Dat kwam van een bedrijf genaamd 9ff, die niet vies zijn van een beetje smijten met pk’s. Zo hebben de jongens van 9ff in het verleden al zeer krachtige Elfers gebouwd, met als highlight de 9ff GT9 met 1.400 pk en een topsnelheid van 409 km/u. Die en een paar andere projecten van 9ff bewijzen wel dat een ‘sleeper’ bouwen niet altijd is waar zij zich mee bezig houden.

Vandaag duikt een oude bekende op. We vergeven het je als je denkt te kijken naar een 911 Sport Classic. Dat lijkt de bouwer namelijk te willen. De Sport Classic is immers een leuk speciaaltje, maar het is en blijft een 997 met wat goodies, simpel gezegd. Een Sport Classic onderscheidt zich door een ducktail-spoiler, twee strepen die bijna dezelfde kleur zijn als de lak en Fuchs-velgen. Destijds (2010) werden er 250 gebouwd en al toen de autojournalisten ermee mochten hoeken waren ze allemaal uitverkocht.

Waarom wij dan zo zeker zijn dat dit exemplaar geen echte is? De Sport Classic kreeg vrijwel compleet transparante achterlichten mee, deze heeft de rode facelift-achterlichten van de 997. En we hebben dit exemplaar al eerder gezien, toen zaten de strepen en Sport Classic-badges er nog niet op. Een laatste hint zit verborgen in het kentekenrapport: die heeft het over een GT3 uit 2008. In 2008 lag de Sport Classic nog op de tekentafel. Het is dus een nagebouwde SC. Wie zat te azen op één van die 250 stuks mag dus nu deze pagina verlaten.

Wie zit te azen op een mooie, aangepaste 997 GT3 krijgt misschien ook niet helemaal wat hij zoekt. Want ja, 9ff heeft zich bemoeid met het motorcompartiment van deze Elfer. En ze hebben zich bepaald niet ingehouden. De auto levert nu op zijn maximale niveau 1.050 pk! Niet voor de onervaren bestuurder, aldus de verkoper, die in dit geval weer een andere is dan toen we er eerder over schreven. De auto is kennelijk even bij 9ff langs geweest voor goed onderhoud, dus kun je er in ieder geval weer een weekje mee vooruit.

Kopen? Dat kost je iets meer dan de vorige kans, in dit geval 199.888 euro. Overigens heeft de advertentie van hun beschrijving een goed verhaal gemaakt, maar vergelijk de tekst maar eens met de vorige keer dat wij over de 9ff Sport Classic schreven. Plagiaat much?

Met dank aan Govert voor de tip!