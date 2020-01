6 zaken die je moet weten over de Transporter 6.1

We laten je kennismaken met de hoogtepunten van de nieuwste Transporter.





Volkswagen heeft zijn succesvolle bedrijfswagen compleet vernieuwd. Een update die je niet kunt missen, want op tal van punten is de bestelauto aangepakt. Door updates op zowel het gebied van motoren, als het interieur en nog tal van andere noemenswaardige zaken is de Transporter 6.1 weer helemaal klaar voor de komende jaren. In zes punten vertellen we je de nieuwigheden.

Een nieuw uiterlijk

De Transporter 6.1 herkennen is een makkie. Staat het voertuig geparkeerd, dan valt je de vernieuwde grille op. Staat het contact aan of draait de motor, dan zijn de vernieuwde LED-koplampen eenvoudig te zien. Aan de achterkant zijn nieuw vormgegeven achterlichten te vinden. Subtiele aanpassingen die er wel voor zorgen dat het design van de Transporter weer helemaal up-to-date is.

Nieuwe features in het interieur

Het interieur van de Transporter was al een heerlijke werkplek. Met deze grondige update zijn er een aantal prettige features toegevoegd. Daarmee voldoet deze bedrijfswagen weer helemaal aan de moderne eisen van de hedendaagse ondernemer. De Transporter 6.1 bevat veel digitale technologieën die het rijden comfortabeler maken. Bijvoorbeeld de hoge resolutie cockpit met navigatie of Volkswagen We Connect: een service die van je smartphone een afstandsbediening maakt voor de auto. Verder is er optioneel ondersteuning voor een eSIM voor online connectiviteit aan boord.

Het dashboard is verder gemoderniseerd en het is nu ook mogelijk om langere voorwerpen veilig tot in het interieur door te schuiven met de handige onderlaadfunctie. Optioneel kun je daarnaast kiezen voor laadruimtevergrendeling. Met deze functie sluit de auto de laadruimte afzonderlijk af van het gedeelte waar jij als bestuurder of inzittende zit.

Vernieuwde TDI-motoren én volledig elektrisch

Duurzaam en toekomstbestendig zijn de vernieuwde TDI-motoren die Volkswagen heeft geïntroduceerd met de Transporter 6.1. De bedrijfswagen beschikt over Euro 6d 2.0 liter viercilinder turbodieselmotoren met vermogens van 90 pk tot en met 199 pk. Voor de Transporter-rijder die veel op onverharde wegen moet zijn heeft Volkswagen ook goed nieuws: de sterkste motoren zijn optioneel verkrijgbaar met 4MOTION-vierwielaandrijving.

Boordevol rijhulpsystemen

Je bent niet alleen op weg in de Transporter 6.1. Aan boord van de bestelauto zijn tal van hulpsystemen die het leven een stukje aangenamer en veiliger maken. Deze assistentiesystemen zijn in veel situaties een paar extra ogen die er voor zorgen dat jij veilig op je werk en weer thuis komt. Lane Assist signaleert en corrigeert wanneer je jouw rijbaan dreigt te verlaten, Park Assist is natuurlijk onmisbaar bij krappe parkeerplaatsen. Rear Traffic Alert kijkt met je mee of er verkeer aankomt. Trailer Assist helpt je bij het achteruit manoeuvreren met een aanhangwagen, ook erg handig!

Een rijke standaarduitrusting

De Transporter 6.1 komt met een uitgebreide standaarduitrusting. Onder meer een audiosysteem met Bluetooth-functie, een Post-Collision remsysteem en Hill Start Assist. Ook standaard op de enkele en dubbele cabine variant is de Side Wind Assist dat helpt de auto stabiel te houden in omstandigheden met veel rijwind. Andere noemenswaardige standaard zaken op deze uitvoering zijn: Climatic airco, LED-interieurverlichting en een USB aansluiting en SD-slot.

De bedrijfswagen heeft verder elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels. Via de draaiknop kun je de spiegels bedienen zodat je vanuit allerlei hoeken zicht hebt vanuit de bus. De Comfort bestuurdersstoel komt daarnaast met prettige armleuningen.

Aantrekkelijke prijzen

Volkswagen verstrekt tijdelijk 1.500 euro voordeel op de speciale Bulli-uitvoering van de Transporter 6.1. Dat is de meest luxe uitvoering van deze bestelwagen. Daarnaast geldt € 1.000 introductievoordeel op de Dubbele Cabine.

Prijzen beginnen bij € 18.550 en de bestelauto is nu te bewonderen in de showroom of stel hem zelf samen op volkswagenbedrijfswagens.nl.