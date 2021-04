Dit is duurste Volkswagen Transporter van Marktplaats - Autoblog.nl

De duurste Volkswagen Transporter van Marktplaats is absoluut niet de snelste. Dat is zeker.

Bij het kopen van personenauto’s komt er vaak een flinke dosis emotie kijken. Zelfs bij tractoren zijn er verslaggevers die zeggen: “Hey, da’s mien merk!!”. Bij bedrijfswagens is dat toch wat minder het geval. Dat zijn in veel gevallen heel verstandige auto’s. Dat is logisch, want eigenlijk is zo’n auto een stuk gereedschap. Het is een middel waarmee gewerkt wordt.

Toch zijn er enkele bestelwagentjes die wel degelijk aanspraak doen op het sentiment. We gingen even zoeken naar de duurste Volkswagen Transporter van Marktplaats. Uiteraard hebben we die gevonden. Normaal gesproken vinden we dan een dikke dubbel-cabine bus met potente TDI-motor, lederen interieur en enorme velgen. Maar niets van dat alles.

Duurste Volkswagen Transport van Marktplaats

De duurste Volkswagen Transporter van Marktplaats is juist heel erg bescheiden. Het betreft namelijk deze ambulance. Het is een T1, afkomstig uit Brazlië. Net als de Kever werd deze auto daar wat langer gebouwd, deze komt uit 1972. De auto is ook daadwerkelijk ingezet als ambulance in Brazilië. In Sao Paulo om precies te zijn. Je weet wel, daar waar Max Verstappen nog weleens een race weet te winnen. Alle ‘accessoires’ zijn dan ook gewoon aanwezig. Dus de bijbehorende rolstoel en brancard zitten bij de prijs inbegrepen.

Omdat het een ambulance is geweest en geen ‘standaard’ bedrijfswagen, is de auto altijd zeer goed onderhouden geweest. Althans, dat meldt de verkoper en die moeten we even op het blauwe toetsenbord geloven. Dan de prijs van de duurste Volkswagen Transporter van Marktplaats. Die is niet mals, want er moet 44.995 euro voor betaald worden.

Kan veel gekker

Het kan overigens veel gekker, originele Samba-busjes doen gemakkelijk het dubbele. Dan rest alleen even wat je er mee moet doen. De innerlijke ‘jaapiyo’ in ons roept natuurlijk “Doktertje spelen!!1!”. Maar verder weten wij het ook niet zo snel. Het is wel een geweldig stukje automobiele curiosa. Of een leuk project om een zescilinder boxer uit een 911 in te lepelen. Het is maar een ideetje…