Achterwielaangedreven Nissan Z gaat comeback maken

Terwijl het huidige model nog altijd in de showrooms staat.





Nissan is een merk van tradities. Zeker als het gaat om de sportwagens. Neem de GT-R: daarvan kennen we grofweg drie generaties: KPGC-series, Skyline R32 tot R34 en de GT-R R35. Alle drie sloegen ze in als een bom en versloegen ze de concurrentie op bijna gênante wijze. Alledrie bleven ze redelijk lang ongewijzigd in productie en kregen ze alledrie last van de wet van de remmende voorsprong.

Met de Z-auto’s is dat niet heel anders. De eerste Z (S30) was briljant, maar daarna zakte de auto wat weg in matige combinatie van te veel luxe en te weinig vermogen. In 1989 maakte 300ZX een indrukkende comeback, maar het model werd te lang ongewijzigd in productie gehouden: tot 2002! Met de huidige Z is het niet veel anders. Deze kwam weliswaar in 2009 op de markt, maar was een doorontwikkeling van de 350Z uit 2003. De enige reden om een 370Z te kopen, is als ‘ie erg goedkoop is. Aangezien we met een boetesysteem werken (BPM-taks) is dit absoluut niet het geval. Ondanks dat het een van de laatste nieuwe auto’s is met atmosferische motor, achterwielaandrijving en een handbak, kunnen we niet anders dan adviseren om ‘m niet te kopen.

Hoe zit het dan met een opvolger? Volgens onze Amerikaanse collega’s met bijna dezelfde domeinnaam wel. Autoblog.com weet namelijk te melden dat Nissan aan het broeden is op een nieuwe Z. Ditmaal wordt het weer een compleet nieuw model. Qua styling is het de bedoeling dat Nissan teruggrijpt naar het succesvolle verleden. Zo zou de voorkant grote overeenkomsten vertonen met de 240Z uit 1971 (afbeelding boven), terwijl de achterkant juist moet refereren aan de 300ZX (Z32, afbeelding onder). Het interieur wordt minder speciaal. In plaats van een retro-style dashboard (zoals de 350Z bijvoorbeeld had), krijgt de nieuwe Z een dashboard afkomstig uit de Altima. Gewoon keurig dus en up-to-date qua infotainment. Dat is in de huidige 370Z niet (meer) het geval.

Wat ook niet echt bij de tijd is in de 370Z is de motor. Qua raffinement, verbruik en prestaties is er veel veranderd in de tussentijd. De nieuwe Z krijgt naar alle waarschijnlijkheid de VR30DDTT-motor, het enige aspect dat echt indrukwekkend was aan de Infiniti Q50. Deze Twin Turbo V6 is goed voor maar liefst 400 pk en 475 Nm. Deze motor wordt gekoppeld aan een automatische transmissie met 9 voorwaartse verzetten. Een handbak zou technisch gezien mogelijk zijn.

Maar het wordt beter. Net als bij de ‘Z34’-generatie komt Nissan met een Nismo-variant. Aangezien de motor voorzien is van een dubbele turbo, is het iets eenvoudiger om een groter te gat te creëren tussen de normale versie en de variant van NISsan MOtorsport. De geruchten spreken nu van mar liefst 500 pk. Haast je overigens niet meteen naar de plaatselijke Nissan dealer. De auto wordt verwacht over anderhalf tot misschien zelfs twee jaar.