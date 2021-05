Schetsen Volkswagen Multivan openbaar gemaakt - Autoblog.nl

De eerste schetsen van de Volkswagen Multivan zijn bekend gemaakt.

In de meeste gevallen is het vrij eenvoudig met auto’s. Model A wordt opgevolgd door Model B en ga zo maar door. Af en toe is er een verandering of een kleine hiaat. Soms wordt één model door twee modellen opgevolgd (Peugeot 106 en 306 volgden de 205 op) of andersom (de Alfa 159 moest de 156 en 166 opvolgen).

Maar het grootste mysterie is wellicht de Volkswagen Multivan. Dat deze auto eraan staat te komen, is al langere tijd bekend. Volkswagen geeft weer wat afbeeldingen vrij van het nieuwe model. De Multivan is een grote en praktische personenbus die voor het laatst in 2019 ingrijpend werd vernieuwd. Op zich is het allemaal vrij begrijpelijk dat er een nieuw model aan komt, maar toch roepen de afbeeldingen misschien wel meer vragen op dan dat ermee beantwoord worden.

Schetsen Volkswagen Multivan

Het grootste vraagteken plaatsen we namelijk bij de Multivan zelf. Kijk, de huidige Multivan staat op basis van de huidige Transporter 6.1. De Transporter T6.1 is eigenlijk een doorontwikkelde T6, dat op zijn beurt weer een doorontwikkeling is van de Transport T5. Nu is de auto in de tussentijd telkens voorzien van flinke updates, maar toch. De tijd begint dan te knagen.

Je zou dus denken dat de Multivan een voorbode is voor de nieuwe Transporter-familie, zoals een Multivan T7. Dat is een heel logische gedachte. Sterker nog, die mening waren wij ook toegedaan. Echter, we hebben de vraag neergelegd bij Volkswagen en die weet ons te melden dat het gaat om aparte personenwagenversie. De Transporter T6.1 is nog niet zo lang geleden geïntroduceerd en zal nog wel even mee moeten gaan.

To MQB or not to MQB

De nieuwe Volkswagen Multivan komt er dan wél aan. Deze zal staan op het MQB-platform. Daarmee komen we aan op het volgende punt. Verschillende Duitse media melden dat het MQB-platform niet geschikt is voor het écht zware werk. Voor personenwagens is het ideaal (vanwege het hogere comfort en betere rijeigenschappen), maar niet voor de grotere en zwaardere bussen.

Dan is er ook nog de samenwerking met Ford. Deze twee merken werken samen op het gebied van bedrijfswagens en elektrische aandrijflijnen. De eerste vrucht van deze samenwerking is de nieuwe Ford Transit Courier, die in 2022 moet verschijnen. Wellicht dat de Transporter T6.1 een soort tussenstap is en er over een paar jaar een Transport-Transit combinatie zal volgen.

De enige twijfel die we dan hebben: waarom wordt er een aparte Multivan ontwikkeld? Een platform is ontwikkelen is peperduur (daarom gaat de Transporter al mee sinds 2003). En het is niet zo dat de Sharan niet meer aan te slepen was. Die MPV is in Nederland al van de prijslijst verdwenen, maar staat nog wel op de Duitse site van Volkswagen. De introductie van de nieuwe Multivan staat gepland voor juni 2021.