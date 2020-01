Mazda geeft opfrisbeurt aan grootste crossover

Voor als je een enorme familie hebt.





De Mazda crossover range is eigenlijk vrij overzichtelijk. Het begint bij de compacte CX-3. Wil je die iets sportiever, pak de CX-30. Dan is er een sportievere CX-4, voor met name de Chinese markt. De CX-5 is over ter wereld stiekem best wel een publiekslieveling. Daarboven heb je de CX-8, wat in feite een soort verlengde CX-5 is. Helemaal bovenaan het gamma is de CX-9. Die is net even bijgepunt voor het nieuwe jaar.

Het zijn voornamelijk kleine technische wijzigingen en veranderingen qua uitrusting. Van een volledige facelift is nog geen sprake. Maakt ook niet uit, het blijft een dikke auto die (met de juiste aandrijflijn) in Nederland zou mogen rondrijden. Uiteraard is de CX-9 standaard voorzien van vierwielaandrijving, vanaf 2020 met Mazda’s ‘Off-Road Traction Assist’. Dit systeem zorgt ervoor dat de wielen niet doorspinnen op een natte, blubberige ondergrond.

De adaptieve LED-koplampen zorgen voor meer veiligheid, want ze geven een grotere lichtopbrengst, terwijl ze minder storend moeten zijn voor tegemoetkomende weggebruikers. Tevens is de Mazda CX-9 nu wat handiger geworden. Zo kun je de achterklep automatisch openen door met je voet onder de bumper te zwaaien. Ook is de elektrisch bedienbare handrem nu voorzien van Hill hold assist.

In het interieur heeft Mazda ook kleine wijzigingen doorgebracht. Mocht je een van de twee jongste kinderen zijn uit een gezin van zeven, is er goed nieuws. Op de derde zitrij zijn nu ook USB-poorten beschikbaar. Dan kun je daar je smartphone op laden. Sowieso is de toegang naar de derde zitrij iets makkelijker gemaakt: de stoel schuift nu niet alleen naar voren, maar kantelt ook beter. Handig. Voor de bestuurder is er nu een grote scherm voor het multimedia-systeem. Dat meet nu 9 inch in diameter.

Er is ook een super-de-luxe uitvoering van de CX-9. Die wordt de CX-9 ‘Azami’ genoemd. Pièce de résistance is de bekleding van het interieur. Dat is bekleed in zeer fraai nappaleder. Je kunt kiezen uit twee kleuren: Pure White of Welnu Brown. Ook zijn er nieuwe wielen beschikbaar. Er is een motor leverbaar in de CX-9, een 2.5 SkyACTIV met turbo, goed voor 230 pk. Dat is als je op matige 91 RON benzine rijdt. Kies je voor 98, dan heb je 250 paarden tot je beschikking. Kortom, mocht je niet in Nederland wonen en in de markt zijn voor een nieuwe, grote zevenzits crossover: de CX-9 is weer ietsje beter geworden. Houdt er wel rekening mee dat de CX-9 al sinds 2016 op de markt is en een facelift binnenkort kan volgen.