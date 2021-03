Volkswagen Transporter Sportline is de ultieme sportbus - Autoblog.nl

In de Volkswagen Transporter Sportline kun je maar één liedje aanzetten: Tralalalalaaaa, trala-laaaaaahaaaa!

Het is altijd een beetje tegenstrijdig, zo’n dik aangeklede bus. De meeste bedrijfswagens worden namelijk met het hoofd gekocht. Kilometer kostprijs is belangrijker dan kilometers per uur. Het is niet zozeer de uitstraling van zo’n bus dat telt, maar wat je ermee kan doen. Het is simpelweg een stuk gereedschap.

En toch, het blijft leuk als we weer een The A-Team busjes voorbij zien komen. Je mag best trots zijn op je bus. Gelukkig leveren fabrikanten geregeld een dikke uitvoering. Vandaag is het de beurt aan Volkswagen, dat de Transporter Sportline introduceert. Uiteraard is het model gebaseerd op de T6.1 Transporter bedrijfsbus.

Volkswagen Transporter Sportline

De T6.1 is voorzien van een behoorlijk dik aangezette bodykit. Nice. In de verste verte doen ze denken aan de bodykits die je ook ziet op de Golf GTI- en R-modellen. Althans, dat moet het idee zijn. Eerlijk is eerlijk, het ziet er zeker dik uit. Dat komt ook de verlagingsset. De Volkswagen Transporter Sportline staat namelijk 30 millimeter dichter op de grond dan een reguliere T6.1. Op de foto’s lijkt het overigens flink lager te zijn dan 30 millimeter. Daar komen we zo even op terug.

Het geheel wordt afgemaakt met een setje 18-inch lichtmetalen velgen. Voor de gelegenheid zijn die wielen in het zwart uitgevoerd. De auto zelf op de foto’s is Indium-grijs, maar Ravenna Blauw, Fortana rood en Copper brons zijn ook gewoon leverbaar.

Interieur

In het interieur heeft de Volkswagen Transporter Sportline de beschikking over nappaleder bekleding en suède afwerking. Het geheel is voorzien van Sportline-logo’s, om duidelijk te maken dat je niet zomaar in een dikke VW-bus zit. Daarnaast is de standaarduitrusting zeer omvangrijk met uitgebreide navi, actieve cruise control, climate control, DAB radio en een verwarmde voorruit. Helaas zijn er geen afbeeldingen van het interieur.

Black Edition

Je kan tijdelijk ook kiezen voor de Volkswagen Transporter Sportline ‘Black Edition’. Deze krijgt een schroefset van Eibach, wat meteen de lagere stance van de bus op de foto’s verklaard. Daarnaast krijg je extra getinte ruiten (mits je ruiten hebt, zoals op de Kombi), badges en een heuse ‘giftbox’. Doug De Muro gaat die over 25 jaar met jullie behandelen als ‘ie de quirks and features doorneemt van deze bus.

Nadelen? De auto is vooralsnog alleen in het Verenigd Koninkrijk leverbaar. Nog een nadeeltje, is de prijs. Omgerekend ben je minimaal 50.000 euro kwijt voor de Volkswagen Transporter Sportline. De Black Edition is nog eens een paar duizend euro duurder. Maar ja, dan heb je ook wat.