600+ pk speeltje komt in de buurt van een moderne F1-auto

Voor als je een enorme zak met geld en genoeg vrije tijd hebt.





Rijden in een Formule 1-auto. Hoe zou dat zijn? Die ervaring is helaas weggelegd voor een lucky few. Gelukkig zijn er ook nog bedrijven die voertuigen bouwen die aardig dicht in de buurt komen van zo’n F1-auto. Het enige wat je nodig hebt een dikke bankrekening.

Het Britse Tour de Force (TDF) heeft een interessant programma voor rijke waaghalzen die verlangen naar adrenaline. Het bedrijf biedt een omgebouwde F1-auto aan voor spielerei op het circuit. Het gaat hier om een Marussia MVR02 uit 2011 en de Sauber C31 uit 2012. Met de basis van deze oude F1-auto’s gaat TDF vervolgens aan de slag.

Bizarre specificaties

Het chassis, de ophanging en de remmen van de F1-wagens blijven hetzelfde. De krachtbron is wel anders. TDF lepelt een geblazen 1.8 viercilinder turbomotor van Mountune in de auto. De verbrandingsmotor levert 608 pk en jankt tot 9.000 tpm. Alle pk’s worden losgelaten op de achterwielen. Het blok is gekoppeld aan een semi-automaat met zes versnellingen. En dat alles op een drooggewicht van circa 600 kg. De topsnelheid ligt boven de 320 km/u. Onder de juiste omstandigheden is een sprintje naar 100 km/u in ongeveer twee seconden gedaan.

In tegenstelling tot echte raceauto’s hoeft een team van specialisten de motor niet na elke race te inspecteren. Het enige wat TDF vraagt is dat je de auto elke jaar bij hen langs brengt voor een servicebeurt.

De prestaties moeten voor meer dan 90 procent in de buurt komen van een moderne Formule 1-auto. De remkracht drukt 4.5 G op je lichaam. Ga je keihard door een bocht, dan is 4G normaal. De mensen achter TDF zijn voormalige F1-engineers die onder meer bij Williams, Mercedes, Marussia en Renault hebben gewerkt.

Volgens TopGear.com komt de prijs neer op 1,5 miljoen Britse pond. Naast de auto krijg je met de aanschaf ook de nodige service. Onder andere een trainingsprogramma, een setje reserve Pirelli-banden, pit uitrusting en  flight cases zijn bij de prijs inbegrepen.