Jaguar Land Rover schrapt hier 500 banen

Dat komt neer op ongeveer 10 procent van het personeel.





Een harde beslissing is gevallen voor medewerkers van de Halewood fabriek in het Verenigd Koninkrijk. In deze faciliteit van Jaguar Land Rover produceert men de nieuwe Range Rover Evoque en de Land Rover Discovery Sport. Er verdwijnen honderden banen.

Jaguar Land Rover stelt in een statement de werkshifts efficiënter wil laten verlopen. Aldus de automaker tegenover de BBC. Er is daarom besloten om afscheid te nemen van een werkshift. De productie in Halewood verloopt straks in twee shifts. Nu is dat aantal nog drie. De dag- en avondshifts blijven, de nachtshift verdwijnt. De maatregel gaat in per april en is niet zonder gevolgen.

Met het wegvallen van de shift moeten honderden medewerkers hun biezen pakken. Er werken in totaal 4.500 mensen in de fabriek. 500 van hen hebben na april geen werk meer. Zowel medewerkers via uitzendbureau’s als mensen met een vast contract verliezen hun baan, aldus de Britse vakbond Unite the Union.

Halewood is één van de drie fabrieken van JLR in het Verenigd Koninkrijk. De plaats ligt in de buurt van de stad Liverpool. De andere fabrieken zijn gelokaliseerd in Solihull en Castle Bromwich.

Vorig jaar werd al bekendgemaakt dat JLR ging bezuinigen op de fabrieken van het autoconcern. Er worden in totaal 4.500 banen geschrapt om een verlies van 2,5 miljard Britse pond op te vangen.