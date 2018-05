62-jarige gekkie deelt zaad uit vanuit busje, wil 100 kinderen

Ambities zijn voor ieder persoonlijk.

Er wordt regelmatig gesproken over de bizarre streken van de Russen, maar mijn insziens zijn de Britten van minstens zo’n idioot niveau. In dit geval hebben we niet te maken met een of andere boer die een stoommotor in zijn Land Rover Defender smijt, maar met een 62-jarige, gepensioneerde wiskundeleraar die Engeland rondrijdt om zijn mannenvocht te doneren.

De oud-wiskundeleraar, Clive, begon zijn nobele queeste in 2013, nadat hij bij verschillende spermaklinieken was afgewezen omdat hij te oud zou zijn geweest. Aangezien de meeste klinieken een leeftijd van 35 jaar hanteren, omdat het anders te onbetrouwbaar is, is dit niet zo vreemd. De afwijzingen weerhielden Clive er echter niet van zijn (natte) droom in vervulling te laten gaan. Hierop besloot hij zijn tocht voort te zetten in de krochten van de hel, en plaatste hij een advertentie op Facebook.

Je zou zeggen dat dit direct een permaban oplevert, maar Clive kon ongestoord doorwerken. Sterker nog, dankzij zijn transparante houding over zijn gezonde fysieke staat, kreeg hij binnen een mum van tijd aanvragen binnen. Clive besloot zijn busje te gebruiken om diegenen te bereiken die hem nodig hebben. Bij aankomst duikt hij achterin de wagen, geeft hij zijn helm een flinke poetsbeurt en bewaart hij het witte goud onder zijn warme arm in een injectiespuit. Vervolgens praat hij “vijf tot tien seconden met ze” en verdwijnt hij weer zo snel als hij gekomen is. (pun intended)

In vijf jaar tijd kan er veel gebeuren, zo heeft Clive ondervonden. Sinds 2013 heeft hij 65 kinderen verwekt. Dit is niet alles, want er komen nog 14 kinderen aan waarmee Clive het DNA deelt. De Brit zegt pas te stoppen wanneer hij er 100 heeft. Succes ermee, pik.

Beeld: Channel 4