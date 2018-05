BREEK: dieselban Hamburg volgende week van kracht

Het bericht dat je wist dat zou komen, is er nu eindelijk.

De afgelopen dagen waren een ware drama-achtbaan voor dieselauto’s in Hamburg. Nadat we nog geen week geleden te horen kregen dat de Noord-Duitse stad de eerste stappen had gezet om dieselauto’s uit het straatbeeld te krijgen, vertelden we maandag dat Duitse steden de zelfontbrander per direct mogen verbannen. Hamburg laat er geen gras over groeien, want op 31 mei gaat de eerste dieselban van kracht.

De beslissing zorgt ervoor dat de op een na grootste stad van Duitsland geen dieselauto’s meer verwelkomt in twee van haar belangrijkste straten. Hamburg, waar momenteel 1,8 miljoen mensen wonen, laat in deze straten voortaan alleen nog dieselauto’s toe die voldoen aan de laatste Euro 6-normen. Alle andere, oudere dieselauto’s mogen de twee grote straten niet meer in. De verwarring moet worden opgevangen door ruim 100 borden, die de gemeente vorige week plaatste.

Het in de ban doen van de dieselauto betreft twee straten in Altona, het westelijke gedeelte van de stad. In het specifiek gaat het om de Stresemannstrasse, een weg van ongeveer 1,6 kilometer, en de Max-Brauer-Allee, die iets meer dan een halve kilometer lang is. Alleen uit laatstgenoemde straat worden alle dieselauto’s die niet aan de laatste Euro 6-norm voldoen verbannen; alleen commerciële voertuigen van meer dan 3,5 ton moeten de Stresemannstrasse vermijden. Het is vooralsnog dus een relatief kleine operatie, maar deze zal de komende tijd ongetwijfeld in omvang groeien.

De eerste dominosteen is hiermee definitief gevallen. Het is wachten tot de andere Duitse steden dergelijke maatregelen zullen invoeren. (Bron: Reuters)