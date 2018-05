Welke supercar kreeg hier een Fata Morgana interieur?

Lekker opvallend is het wel.

Naar de Efteling gaan, diverse attracties bezoeken en dan denken dat je het thema van het park in je auto wil hebben. Althans, dat is het eerste wat in mij opkomt bij het zien van deze supercar die is aangepakt door Carlex Design.

Kenners hadden het natuurlijk al gezien. Dit is het interieur van een McLaren 720S. Het interieur van de auto is grondig gepimpt, met een combinatie van alcantara en lederen bekleding tot gevolg in een paarse kleur. Het carbon en de witte stiksels moeten voor wat contrast zorgen. Je kunt zeggen wat je wil, maar de aandacht trekken doet het zeker. Hier wil je geen koffie morsen.

Het cringe gevoel gaat aan de buitenkant verder. De eigenaar koos ervoor om stickers van vleugels op zijn 720S te plakken. Als de deur worden geopend lijkt het net een vogel die gaat opstijgen. Bijna dan.