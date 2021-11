Luxe busje laat al vast BMW grille van de toekomst zien

Als de grille van BMW maar genoeg blijft groeien, kom je vanzelf een keer bij bovenstaande oplossing uit. Het luxe busje in kwestie is trouwens best een gaaf ding.

Ja, we gaan het weer hebben over de grille van BMW. Je mag nog terug, wij oordelen niet. BMW heeft het tot een sport verheven om hun auto’s een aardig hekwerk mee te geven tegenwoordig. We hebben het in dit geval niet eens over de nieuwe grille van de 4 Serie en M3/4, maar over het Heras-vakwerk in de 7 Serie (G11/G12 LCI) en X7 (G07).

BMW grille

Want deze grote chromen bedoening voorop op de vlaggenschepen van BMW moet niet veel verder groeien, of de hele voorkant bestaat uit grille. We hadden alleen een beeld van hoe dat eruit zag door internet-memes over de groei van de grille. Nu hebben we echter een productie-‘auto’ die deze vraag beantwoordt zonder dat er inbeeldingsvermogen voor nodig is.

Voyah Dreamer

Zeg nou zelf, die gigantische grille voorop is toch net één uit de hand gelopen X7 nier? Maar dan dus echt zo gigantisch dat het één groot geheel op de voorkant is. Je moet er maar van houden. Deze grille vinden we, zoals je kunt zien, niet op een BMW. Wel op een Chinees personenbusje genaamd Voyah Dreamer.

Naast de grille is de Voyah Dreamer een luxe busje, de Chinezen houden daar wel van. Als Europeaan ken je het merk Voyah waarschijnlijk niet, het moederbedrijf Dongfeng misschien wel. Dit is een grote speler op de Chinese markt. Voyah is dan ook gloednieuw en gaat zich vooral richten op auto’s met PHEV- en EV-aandrijflijnen. De Dreamer dus ook.

Luxe busje

De markt der luxe busjes raakt echter nogal overbevolkt met vele merken die voor de Chinese markt eentje bouwen, denk maar aan de Lexus LM of Buick GL8 Avenir. Daar wil Voyah op inspelen. De Voyah Dreamer is een luxe busje met design redelijk hoog in het vaandel. Tegen verwachtingen in is het een vierzitter, wat betekent dat de twee achterpassagiers een riante zitplaats hebben. De stoelen zelf zijn natuurlijk verwarmd, gekoeld en ze kunnen je masseren. Je hebt niks te klagen.

Voorin is het ook een luxe eenheid, met de stoelen in hetzelfde patroon en dezelfde kleuren: wit, blauw en een soort brons. We zien hier een volledig digitaal display als tellers, maar ook twee schermen die zowel in het midden als voor de passagier zijn geplaatst. Zo ver is China dus als het gaat om technologie.

Snel

Busjes associeer je niet zo snel met snelheid, maar schrijf de Voyah Dreamer niet té snel af. De auto is mechanisch gebaseerd op één van de recente personenauto’s van Voyah, een SUV genaamd Free. Deze heeft als topconfiguratie een setup met twee motoren die in totaal 693 pk en 1.040 Nm produceren. Wat dat doet met de acceleratie is helaas niet bekend, we kunnen ons voorstellen dat het best een rap busje kan zijn. Verdere cijfers zijn ook niet bekend. Wel weten we dat de Voyah Free een rijbereik van 500 km heeft, waar de Dreamer hopelijk ook niet al te ver vanaf wijkt. Dan heb je namelijk toch een aardig potent luxe elektrisch busje te pakken.

Een snelle en zeer luxueuze bus die ook nog eens BMW inspiratie kan geven. What’s not to like?