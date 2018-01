Britse alleskunner bouwt Land Rover op stoom

Je moet er maar trek in hebben.

Klassieke auto’s worden nogal eens onderworpen aan een vernuftige ombouw, waarbij de aandrijflijn wordt vervangen voor een ietwat onconventionele krachtbron. Waar het tegenwoordig de trend is om oldtimers klaar te stomen voor de toekomst, is Frank Rothwell er juist op gebrand om de milieuhippies een flinke trap tegen de schenen te bezorgen.

De Brit heeft een Land Rover uit ’67 bij de kladden gegrepen en er een stoommotor ingeworpen. Volgens Rothwell is het daarmee de eerste Land Rover die op kolen rijdt. Om het project tot een succes te maken heeft Frank er ruim 400 uur aan gewerkt en er ongeveer 24.000 pond ingestoken. Of het het waard was? Natuurlijk! De beste man kan er geen genoeg van krijgen en gebruikt hem zelfs als zijn daily driver.

Dit is overigens nog een flinke klus. De Brit moet tussentijds regelmatig stoppen om extra kool op het vuur te gooien, zodat zijn auto ook daadwerkelijk kan blijven rijden. Nu is kool op zich niet zo duur, maar ik kan me toch voorstellen dat je zoiets vrij snel gezien hebt. Gelukkig is het liefdeskind van Frank door zijn leeftijd vrijgesteld van belastingen, waardoor het weer iets aantrekkelijker wordt.

Exacte cijfers over de prestaties van Mildred, zoals Frank zijn geliefde wagen noemt, zijn niet bekend. De video maakt echter wel duidelijk dat het allesbehalve een straatraket is. Maar ja, als dat zijn doel was geweest, had ‘ie hem wel wat gestroomlijnder gemaakt.