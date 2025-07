Eén merk domineert de nieuwe Nederlandse automarkt.

Zo, die eerste zes maanden zijn voorbijgevlogen, nietwaar? In die maanden zagen we automonteurs staken, het kabinet vallen en duizenden Citroëns stilstaan. Terwijl dat allemaal speelde, greep Kia in Nederland de macht. Het Zuid-Koreaanse merk verkocht ruim de meeste nieuwe auto’s in Nederland tijdens het eerste half jaar van 2025.

Alle merken bij elkaar opgeteld zijn er in de eerste zes maanden van dit jaar precies 182.680 nieuwe auto’s geregistreerd. Dat zijn er ruim 10.000 minder dan in de eerste helft van 2024. Het grootste deel van de nieuwe auto’s is hybride. Van die hybrides kopen we het liefst een plug-in. 40,4 procent van de nieuwverkochte hybrides is zo’n PHEV, gevolgd door de mild-hybrides (30,7 procent) en de full-hybrides (28,8 procent).

Verhouding brandstoffen eerste half jaar van 2025

Hybride: 88.293 registraties, 48,3% marktaandeel Full EV: 63.877 registraties, 35,0% marktaandeel Benzine:27.382 registraties, 15,0% marktaandeel Diesel: 2.556 registraties, 1,4% marktaandeel LPG: 572 registraties, 0,3% marktaandeel

Zakelijk vs particulier

Op nummer 2 van de brandstoffen vinden we nog steeds de volledig elektrische auto. Dit is vrijwel helemaal te danken aan de zakelijke rijder. Maar 3.600 nieuwverkochte EV’s gingen naar een particulier. De overige 81,8 procent van alle nieuwe elektrische auto’s werd op naam van de zaak gezet. Over heel 2024 lagen deze verhoudingen respectievelijk op 16,7 procent privé en 83,3 procent zakelijk, dus daarin is er nog niets veranderd.

Bestverkochte automerk eerste half jaar van 2025

We hadden even wat moeite met het nieuwe logo, maar inmiddels hebben we Kia helemaal omarmd in Nederland. Het merk stijgt behoorlijk boven de rest uit met 19.632 geregistreerde auto’s in de eerste helft van 2025. Daarmee is één op de tien nieuwverkochte auto’s tot nu toe een Kia.

Kia – 19.632 auto’s Toyota – 12.595 auto’s Volkswagen – 12.558 auto’s BMW – 11.780 auto’s Renault – 10.878 auto’s

Ten opzichte van de verkoopcijfers van Q1 zijn er wat verschuivingen geweest. Toyota is nipt voorbij gegaan aan VW, terwijl Renault ervoor heeft gezorgd dat Volvo bij de top 5 ontbreekt. Tesla komt door de verkoopdip niet verder dan 6.881 verkochte auto’s, wat er minder zijn dan merken als Audi (7.400 auto’s) en Mercedes (7.090 auto’s).

Bestverkochte model eerste half jaar van 2025

De Kia-opmars wordt nog altijd geleid door het kleine elektrische crossovertje: de Kia EV3. De populaire leasebak verslaat zelfs bijna Tesla in z’n eentje. Op plaats twee vinden we de Kia Picanto en op plaats vier nog een Kia: de Niro in elektrische en hybride vorm. De Tesla Model Y weet mede dankzij een sterk juni op te klimmen naar het podium. De Model 3 valt met 3.011 verkochte exemplaren net buiten de top 5.