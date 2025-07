Deze Cupra Formentor op Marktplaats is een onopvallende exoot

Een reminder dat we geen leuke dingen mogen hebben, al kan je dat zelf aanpakken met deze Cupra Formentor op Marktplaats.

Soms is iets zo dichtbij en toch zo ver weg, ook in autoland. Er zijn bepaalde automodellen die elders wel mochten scoren, maar hier niet. Denk aan de Renault Latitude. En soms krijgen wij een auto wel, maar niet de leukste versies. Dan denk je wellicht aan de huidige generatie Skoda Octavia RS. In Duitsland kan je die nog ‘gewoon’ krijgen met de 245 pk sterke 2.0 TSI, maar hier werd enkel de 1.4 TSI met elektropower aangeboden. Ook goed voor 245 pk, maar met flink meer gewicht en dus lang niet zo leuk en snel.

Cupra Formentor

We worden pas écht minder bedeeld bij een andere auto op dit platform, de Cupra Formentor. Dat moest het speerpunt worden van Cupra als nieuw merk, want er is geen SEAT Formentor. De flitsende crossover is dus echt uniek voor Cupra. Qua techniek viel dat tegen. Helemaal onderaan had je de 150 pk sterke 1.5 TSI en toegegeven: bovenaan had je de vierwielaangedreven 2.0 TSI met 310 pk. Aan die laatste merkte je al dat de BPM-boete fors is, dus veruit de populairste keuze was het tweetal hybrides. De bekende VAG-plug-ins, de 204 of 245 pk sterke combinatie van elektriciteit en de 1.4 TSI.

Formentor VZ5

Over de grens waren er nog meer opties voor de Cupra Formentor, waarvan de leukste en meest unieke ons bespaard bleef. Dat is natuurlijk de Formentor VZ5. Geen viercilinder: de VZ5 had de 2.5 liter TFSI van Audi voorin. Goed voor 390 pk en natuurlijk die heerlijke soundtrack. Een bijzondere keuze, want Audi heeft op het MQB-platform hun vijfcilinder altijd uniek gehouden voor de RS (Q)3 en TT RS. Alleen Cupra mocht de motor in de Formentor leggen. Dat maakte hem wel wat unieker. Alleen die motor zou in Nederland nooit kunnen scoren, dus hebben we niet eens de kans gekregen.

Import

Gelukkig heb je altijd nog de wereld van het importeren. Helemaal omdat deze Cupra Formentor dus al vanuit Duitsland gehaald kan worden. Da’s niet zo moeilijk. In dit geval is dat gedaan: een Formentor VZ5, vers op kenteken, klaar om van eigenaar te wisselen. En ja: met die dikke vijfcilinder met 390 pk! En het mooie, als je de VZ5-badge en de gestapelde uitlaten niet ziet als hint, kan het net zo goed de ‘onze’ met vierpitter zijn. We durven een matgrijze SUV met enorme koperen velgen niet direct een sleeper te noemen, maar relatief gezien is dat het wel.

Kop eraf

Zo’n import als deze is dus leuk voor een onopvallende exoot, maar de Cupra Formentor VZ5 in kwestie heeft een klein nadeel. Namelijk dat de velg en het plaatwerk rondom de velg flink bekrast zijn. Tsja, da’s niet netjes, maar goed: het drukt de prijs enigszins.

Want deze 56.000 kilometer ervaren Cupra Formentor VZ5 uit 2022 moet nog 43.000 euro kosten. Da’s precies even duur als een nieuwe, maar dan heb je 204 pk uit een viercilinder hybride. Voor dubbel zo veel pk uit die toffe vijfcilinder betaal je dus hetzelfde. De schade moet je dan op de koop toenemen.

Interesse tonen in deze stiekem unieke Cupra Formentor kan uiteraard op Marktplaats. Mocht je denken: da’s nog best wat geld voor een licht beschadigde Formentor met de kop eraf: er staat nog eentje te koop. Ook import, maar in veel maagdelijkere staat en slechts 1 jaar oud. Die kost twee keer zo veel. Ja, echt. De vis wordt dus duur betaald voor de meest unieke variant van de Cupra Formentor. Dan heb je wel een leuke versie, mocht een Audi RS 3 te gewoontjes zijn.