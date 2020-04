6x oranje boven met Nederlandse supercars

Nog steeds kiezen sommigen voor een oranje supercar. Dat is vandaag reden voor een feestje.

Hiep, hiep, hoezee. WimLex viert zijn 53ste en dat vieren we mee door oranje supercars in het zonnetje te zetten. Op Autojunk zijn we gaan speuren naar exoten in deze kleur die recent zijn gespot én op kenteken zijn gezet. Het resultaat is 6 koningsgezinde supercars. De hoofdrol is weggelegd voor Lamborghini. Oranje is en blijft een populaire kleur op de modellen van het Italiaanse automerk. Heb je ook zo’n trek gekregen in een oranje tompouce?

McLaren 720S – @thomcarspotter

Deze Britse supercar kan de kleur oranje goed hebben. Inmiddels is deze 720S in handen van een bekende Nederlander. Niemand minder dan Rico Verhoeven is tegenwoordig achter het stuur te vinden van deze McLaren uit Woking.

Lamborghini Huracán Spyder – @supercarspotternl

Met het prachtige voorjaar zal het dak van deze Spyder vaak geopend zijn. De Lambo werd gespot in combo met een opvallende BMW M5 Competition. Die M5 is op zijn plaats weer helemaal klaar voor St. Patrick’s Day.

Audi R8 – @carshoot

Je krijgt spontaan zin in het zingen van het Wilhelmus bij het zien van deze Audi R8. Een opvallende kleur in alle dagen van het jaar. Op 27 april spring je er wel echt uit met de oranje supercar. Zal deze auto vandaag ook voor een rondje gaan?

Lamborghini Aventador SVJ – @spotternoord

Nee, je krijgt geen BPM-vrijstelling bij het kiezen van deze kleur. Voor deze Lamborghini werd maar liefst 138.345 euro aan BPM afgetikt. Het eindplaatje komt daarmee uit op 580.934 euro voor de 770 pk sterke Aventador SVJ. Tsjakka!

Jaguar XE SV Project 8 – @rvdw

Een zeldzame verschijning op Nederlandse bodem, deze Jaguar. In deze oranje tint werd de auto ooit gepresenteerd aan pers en publiek. Niet zo gek, want het staat de wilde kat erg goed. Of je het ook kunt kwalificeren als een oranje supercar? De XE SV Project 8 heeft in elk geval genoeg eigenschappen voor deze onofficiële categorie.

Lamborghini Huracán EVO – @basjuuh

Hadden we al gezegd dat de Lambo’s goed vertegenwoordigd zijn? Ook op de Huracán EVO staat oranje zijn mannetje. In combinatie met de zwarte accenten een supercar om door een ringetje te halen. Zeker wanneer die fantastische V10 tot leven komt.