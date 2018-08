McLaren 720S: rijtest en video

De type aanduidingen laten bij McLaren weinig aan de verbeelding over, want 720 is inderdaad het aantal pk’s dat via twee plakjes rubber op het asfalt mag worden overgebracht.

Wat is het?

De tweede generatie van de Super Series, het hart van het gamma van McLaren. Hieronder zit de Sports Series (540C, 570S en 600LT), maar het kan ook nog gekker in de hyper series (Senna, P1). De 720S volgt de 650S op, over de upgrade qua vermogen zou ik je niets hoeven te vertellen.

Het lijkt een kwestie van de turbodruk opvoeren, maar de M480T heeft 41% nieuwe onderdelen ten opzichte van de 3.8 V8 die McLaren in de Sports Series gebruikt. Het slagvolume is vergroot tot 4 liter en daarmee stampt de twin-turbo V8 er 720 pk en 770 Nm uit. Het zijn ongelofelijke waarden die ook tot ongelofelijke prestaties leiden. De sprint van 0 naar 100 duurt 2,9 seconden, naar 200 7,8s en dat McLaren de moeite neemt om een sprinttijd naar de 300 te klokken, geeft aan wat een monster de 720S is. Van stilstand naar 300 km/u duurt namelijk 21,4 seconden… we zouden er bijna een challenge van maken: pak de stopwatch en doe een sprint van 20 seconden en post je snelheid hieronder. De gemiddelde Nederlander zou er zijn rijbewijs niet kwijt mee raken, of wel?

Hoe rijdt het?

Simply fabulous. Door de speciale onderstel technologie is een McLaren niet knalhard, maar helt toch niet over. Rara hoe kan dat. Dankzij adaptieve demping kon McLaren traditionele stabilisatoren weglaten. Mocht het nodig zijn, dan “pompt” het computerbrein de dempers op en dan ga je alsnog vlak en hard de bocht door.

Een nieuwe functie voor de 720S is Variable Drift Control, dat belooft op zich wel wat. Door gebrek aan ruimte, lef en vaardigheden (in willekeurige volgorde) durfde ik het niet aan het ESP volledig uit te zetten en een potje ongegeneerd te gaan roken met een 700+ pk en 300k+ euro supercar, maar ook met de nannies actief om de snottebellen op te vangen, is deze functie op de 720S erg vermakelijk. Het laat in ieder geval genoeg wielspin toe om in bochten vette zwarte strepen achter te laten. Rokend dwars ging het niet, maar lollig was het zeker wel.

Na een dag sturen blijft vooral de é-nor-me hoeveelheid vermogen in het geheugen gegrift. Een 720S doet nauwelijks onder voor de V12 kanonnen die Italië nog bouwt. Op ieder wegtype in Nederland is het niet heel gek dat je een keer driemaal de maximumsnelheid op de klok zet. Het is lastig uit te leggen aan een agent dat je niet eens zo heel lang het rechterpedaal naar beneden hebt gehouden.

Ook retecool is de actieve aerodynamica in de vorm van de grote achterspoiler. Er is een soort DRS stand waarbij de spoiler maar 30% uitklapt en daarmee luchtweerstand verlaagt. Bij normaal hoekwerk komt die 70-80% omhoog, maar bij stevig remmen werkt die als luchtrem. Dat maakt het overigens soms wel spannend. Tijdens het afremmen van iets meer dan in de vorige alinea genoemde snelheid, naar een tempo wat daar was wel was toegestaan, had ik toch even beide handen nodig om de 720S in het spoor te houden. De spoiler klapt agressief omhoog en haalt daarbij wat druk van de vooras. Ondanks stevig remmen werd de vooras en besturing toch wat lichter en ik had even beide banen nodig om de 720S te temmen.

Zijn er nog minpunten?

Alleen een McLaren verkoper snapt nog alle verschillen tussen de modellen en positionering ervan. Gelukkig baseert het merk de modelnaam tegenwoordig op het vermogen, daar valt in ieder geval nog iets uit af te leiden. Hoewel: is een 675LT nou bijzonderder dan een 720S of juist niet? En van welke auto is de Senna een opvolger of is dat een apart model?

De niet aflatende stroom nieuwe modellen is in eerste instantie krachtig: voor nieuwe modellen komen de nouveaux riche en oud geld graag de showroom in om die met rokende banden en dito pinpas weer te verlaten. Het betekent ook dat de modellen relatief snel verouderen (en afschrijven), want er is altijd weer een nieuwere en betere McLaren te koop.

Killer features

McLaren was de eerste om met de MP4/1 in 1981 het carbon chassis in de autosport te gebruiken en alle straatauto’s hebben ook een carbon chassis. Sinds de 570S gebruikt McLaren een nieuwe versie van het koolstofvezel chassis, de MonoCell II die minder dan 80 kilogram weegt. De lagere en smallere dorpel maakt een wat makkelijker instap. Met 1283 kg is de 720S een vedergewicht, zeker gezien het vermogen.

Ook bijzonder is het ontbreken van radiator openingen in de deuren. Denk aan de Ferrari Testarossa met zijn sleuven of aan de Audi R8 Coupé met de sideblades en je zou je moeten herinneren dat een middenmotor ook van lucht moet worden voorzien. Alleen via de bovenkant wat lucht aanvoeren is niet genoeg en de 720S heeft stiekem wel luchtinlaten bij de deuren. Ze zijn alleen verborgen in de deur die een unieke “double-skin” aerodynamische vorm heeft. Vanaf boven worden de hoge temperatuur radiateurs van de middenmotor voorzien van de broodnodige frisse lucht.

Een leuke gimmick is een scherm, die naast het reguliere centrale infotainment scherm, voor je neus kan omklappen. In de stand voor de weg zie je daar een scherm van normaal formaat waarop diverse informatie kan worden getoond, in de Sport en Track standen klapt het scherm om en verschijnt een veel lager scherm. Die toont alleen de meest essentiële informatie.

Alternatieven

McLaren maakt er een sport van om de concurrentie allereerst te verslaan op vermogen: de Huracan (Performante) en Ferrari 488 lopen daarin dus duidelijk achter, hoewel de Pista een eind komt. Met de Huracan rijd je echter iedere rit door zoveel mogelijk tunnels, qua geluidsbeleving haalt die een 10 en de 720S een mager zeventje.

Qua techniek en rauwe power is Porsches 911 GT2 RS ook een leuke tegenstrever. In de basis is een 911 minder bijzonder, maar het is wel aardig om de aller-aller-allerdikste uit een serie te hebben. Bij McLaren verschijnt er ongetwijfeld snel al weer een LT versie, dan moet je weer met de heer Sterk in onderhandeling over de inruil.

Conclusie

Niet de meest gaaf klinkende supercar die verkrijgbaar is, maar wel de snelste van het zooitje. Qua technologie is de McLaren onovertroffen, hoewel niet alles daadwerkelijk wat toevoegt voor de bestuurder. Het is de high-tech keuze in dit segment en ondanks de wat mindere F1 resultaten is McLaren wel een klinkende naam. Filmpje!